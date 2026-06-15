Alerta en Florida por avance del gusano barrenador en el sur de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, extendió una moratoria temporal sobre la importación de animales de sangre caliente provenientes de partes de Texas y Nuevo México, tras nuevas detecciones del destructivo gusano barrenador del Nuevo Mundo en ambos estados.

La orden de emergencia inicial fue emitida el 5 de junio, luego de que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) confirmara el primer caso en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala, Texas, marcando la primera reintroducción del parásito al territorio continental estadounidense en décadas.

Para el 8 de junio, el USDA había confirmado seis casos domésticos en total: cuatro bovinos, una cabra y un perro, con detecciones extendidas a los condados de La Salle y Gillespie en Texas, y un caso en un perro en el condado de Lea, Nuevo México.

La regla de emergencia actualizada crea «zonas infestadas» que abarcan cualquier condado con detección confirmada y sus condados vecinos, y prohíbe la importación de perros y gatos de rescate y refugios desde los estados afectados hasta nuevo aviso.

Todos los animales de sangre caliente provenientes de zonas de alto riesgo deben presentar un Certificado Oficial de Inspección Veterinaria válido por cinco días, que certifique explícitamente que los animales están libres de larvas del parásito.

Los animales procedentes de un condado con detección confirmada o sus condados circundantes requerirán además un certificado estatal de traslado y prueba de tratamiento preventivo.

Hasta la fecha, no se han detectado casos del gusano barrenador en Florida.

Simpson también obtuvo la aprobación del gobernador Ron DeSantis para enmendar una orden ejecutiva existente y maximizar los recursos estatales en la respuesta a la amenaza.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca parasitaria cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente, causando heridas graves y potencialmente mortales.

Las autoridades subrayaron que el parásito no afecta la cadena alimentaria: no infesta carne, frutas ni verduras.

El parásito fue erradicado del territorio continental estadounidense en 1966 mediante el programa de técnica del insecto estéril del USDA, que consiste en liberar machos irradiados estériles para interrumpir la reproducción.

El único precedente reciente en el país fue un brote en los Cayos de Florida en 2016-2017 que causó la muerte de 135 venados Key y requirió la liberación de 188 millones de moscas estériles para su erradicación.

El reingreso actual se vincula a la expansión del parásito en México desde finales de 2024, con más de 5,000 casos reportados para agosto de 2025 en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, y una propagación acelerada hacia el norte.

Las autoridades estatales urgen a veterinarios, ganaderos y refugios de animales a vigilar heridas de cicatrización lenta que contengan larvas.

«El gusano barrenador del Nuevo Mundo sigue siendo una situación en constante cambio, y la respuesta de Florida continuará evolucionando a medida que evolucionen los hechos sobre el terreno», declaró Simpson.

«Seguiremos siendo el estado más agresivo del país en la protección de nuestro ganado, mascotas, fauna silvestre, personas y economía agrícola ante esta amenaza», recalcó.