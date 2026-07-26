Estados Unidos registra su peor año de sarampión desde 1991

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que Estados Unidos ya superó en 2026 el total de casos de sarampión registrados durante todo 2025, con cinco meses aún por delante: 2,318 contagios confirmados frente a los 2,289 del año anterior, lo que convierte a 2026 en el peor año para esta enfermedad en el país desde 1991.

El dato, publicado por el CDC el viernes 24 de julio, refleja el avance de grandes brotes en Carolina del Sur, Utah y Arizona, además de decenas de focos menores distribuidos en 45 jurisdicciones de todo el país.

Carolina del Sur fue el epicentro más devastador: su brote, iniciado en octubre de 2025 en el condado de Spartanburg, acumuló 997 casos confirmados antes de ser declarado terminado el 26 de abril de 2026, convirtiéndose en el mayor brote estatal en 35 años.

De esos casos, 932 correspondían a personas no vacunadas.

Utah lleva más de un año combatiendo la enfermedad, con más de 700 personas infectadas en 22 de sus 29 condados.

La epidemióloga estatal, la doctora Leisha Nolen, advirtió que el brote real en la frontera Utah-Arizona podría ser tres o cuatro veces mayor que los casos confirmados, según modelado matemático y análisis genéticos.

Florida también figura entre los estados más afectados: acumula 141 casos en 2026, frente a solo ocho en todo 2025, un incremento de casi 18 veces en un año que la coloca como el quinto estado con más contagios a nivel nacional.

El epicentro del brote fue Ave Maria University, en el condado de Collier.

Detrás de la magnitud del repunte hay un factor estructural: la cobertura vacunal con la vacuna triple vírica (MMR) entre los niños de preescolar cayó del 95.2% en el año escolar 2019-2020 al 92.5% en 2024-2025, dejando a aproximadamente 286,000 menores sin protección, según datos del CDC.

En Florida esa cifra es aún más baja: 88.1%.

El 93% de los casos de 2026 corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, un patrón idéntico al del año anterior.

Los expertos advierten además que las cifras oficiales subestiman la realidad. El epidemiólogo jefe de Texas, el doctor Varun Shetty, explicó que «lo que podemos contar y reportar es casi siempre una subestimación de lo que realmente ocurrió, porque depende de que las personas estén dispuestas a hacerse la prueba y a compartir información con los proveedores de salud».

En cuanto a la gravedad clínica, 2026 registra hasta ahora 151 hospitalizaciones y ninguna muerte, un panorama menos letal que el de 2025, cuando fallecieron tres personas —dos niños en Texas y un adulto en Nuevo México—, todas sin vacunar.

El doctor Mark Roberts, ex director del Laboratorio de Dinámica de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh, resumió con una analogía el riesgo colectivo que implica no vacunarse: «No vacunar a tu hijo es como decir: no quiero que mi auto tenga frenos. Porque son otras personas a las que puedes golpear. No eres solo tú en tu auto. Son otras personas».

En noviembre de 2026, la Organización Panamericana de la Salud revisará formalmente si Estados Unidos y México han perdido su estatus de país libre de sarampión, una certificación que EE.UU. mantiene desde el año 2000 y que ahora enfrenta su mayor amenaza en más de dos décadas.