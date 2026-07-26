Florida entra entre los cinco estados con más casos de sarampión en 2026

Florida registró 141 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, lo que la coloca como el quinto estado con mayor número de contagios en todo el país, según datos actualizados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al 23 de julio.

El salto es alarmante si se compara con años anteriores: Florida apenas registró ocho casos durante todo 2025 y 11 en 2024, lo que convierte el aumento a 141 en un incremento de casi 18 veces en un solo año, según el reporte de News4JAX.

Solo cuatro estados superan a Florida en el conteo de 2026: Carolina del Sur con 670 casos, Utah con 522, Texas con 188 y Virginia con 176.

Pensilvania, con 134 casos, y Arizona, con 108, quedan por debajo de Florida.

El panorama nacional es igualmente grave: al 23 de julio se contabilizaban 2,318 casos confirmados en todo el país, cifra que ya supera los 2,289 registrados durante la totalidad de 2025, en lo que se perfila como el peor año de sarampión en décadas.

Florida es una de las 45 jurisdicciones que reportan casos en 2026, a las que se suman 16 contagios adicionales detectados entre visitantes internacionales.

El epicentro del brote en el estado fue el condado de Collier, específicamente en Ave Maria University, una pequeña institución católica en el este del condado, donde los primeros casos fueron identificados a finales de enero de 2026.

Para el 4 de febrero ya había 12 estudiantes contagiados; una semana después la cifra ascendía a 20, con otros 14 casos en espera de resultados.

Para el 21 de marzo, Collier concentraba 104 de los 143 casos estatales, es decir, el 73% del total de Florida, con la mayoría de los afectados siendo jóvenes de entre 15 y 24 años.

A nivel nacional, el 93% de los casos de 2026 —2,153 de 2,318— están vinculados a brotes, y se han reportado 35 nuevos brotes en lo que va del año, frente a 48 en todo 2025 y 16 en 2024.

Uno de los factores que explica la magnitud del repunte es la caída sostenida en la cobertura vacunal: en Florida, apenas el 88.1% de los niños de nivel preescolar contaba con la vacuna triple vírica (MMR), muy por debajo del umbral del 95% necesario para garantizar la inmunidad de rebaño.

A escala nacional, esa cobertura entre los niños de preescolar bajó del 95.2% en el año escolar 2019-2020 al 92.5% en 2024-2025, dejando a aproximadamente 286,000 niños sin protección, según el CDC.

El 93% de los casos de 2026 corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, un patrón que se repitió también en 2025.

En cuanto a la gravedad clínica, en 2026 se han registrado 151 hospitalizaciones y ninguna muerte por sarampión en todo el país, un dato que contrasta con las tres muertes —dos niños en Texas y un adulto en Nuevo México— que dejó el brote de 2025.

El sarampión fue declarado eliminado en Estados Unidos en el año 2000 gracias a décadas de vacunación masiva con la vacuna MMR, pero el descenso sostenido en la inmunización y el aumento de la actividad global del virus han revertido ese logro de forma acelerada.

Las autoridades sanitarias advierten que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que se conocen y señalan la vacunación como la herramienta más eficaz para frenar su propagación, recomendada tanto para niños como para adultos no vacunados.