Turismo en modo Fidel Castro: propuesta del Instituto Chileno Cubano de Cultura y Havanatur

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El Instituto Chileno Cubano de Cultura «José Martí», organización de militancia pro-castrista con sede en Chile, promueve un viaje grupal a Cuba del 10 al 22 de agosto de 2026, con un costo de 2.000 dólares por persona, para participar en los actos oficiales del centenario del natalicio de Fidel Castro.
El paquete, operado por Havanatur Chile —filial de la agencia de viajes oficial del Estado cubano—, incluye estadías en hoteles de cadenas internacionales como Meliá y Starfish en La Habana, Trinidad, Cienfuegos y Varadero, con régimen de todo incluido o desayunos y cenas, traslados en bus climatizado, visa de entrada y seguro médico.
El itinerario contempla cuatro noches en el hotel Capri de La Habana, dos en el Meliá Trinidad, una en el Meliá La Unión de Cienfuegos, tres en el Starfish Cuatro Palmas de Varadero y dos noches adicionales de regreso en el Capri habanero.
El viaje coincide con el Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», previsto del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana, y con la Feria Internacional del Libro reprogramada para el 10 al 16 de agosto, ambos eventos dedicados al centenario.
El régimen de Miguel Díaz-Canel declaró 2026 como el «Año del Centenario de Fidel Castro» con el lema oficial «Fidel es un país», activando un programa conmemorativo que arrancó el 13 de agosto de 2025 y se extiende hasta el 4 de diciembre de 2026, e incluye la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas con más de 600 documentos.
El contraste entre el turismo de militancia y la realidad que vive el pueblo cubano no podría ser más brutal: mientras los viajeros chilenos se alojarán en hoteles con todo incluido y buses climatizados, Cuba atraviesa en 2026 su peor colapso energético documentado, con apagones de hasta 20 a 22 horas diarias en La Habana y mucho mayores en provincias del interior, y unos déficits eléctricos que han superado en mayo y junio los 2,000 MW.
A esa oscuridad se suma que cerca de 2,7 millones de personas en la Isla sufrían escasez total de agua potable en junio de 2026, y varios millones tenían suministro intermitente, según datos recientes. El gobierno activó en febrero de 2026 la llamada «Opción Cero», un plan de emergencia que incluye el uso de tracción animal, carbón y biomasa como fuentes energéticas.
La pobreza afecta aproximadamente al 89% de la población según estudios independientes, y el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.245 protestas, denuncias y acciones cívicas en marzo de 2026 y 1.133 en abril, cifras que retratan una isla en ebullición social, no precisamente por entusiasmo ante el centenario.
La reacción de los internautas ante el afiche del viaje fue mayoritariamente irónica y demoledora. Uno sugirió comprar «boletos de ida solamente». Otro, con similar generosidad, pidió que los viajeros «se queden allá por favor». Un tercero propuso que los militantes solidarios llevaran de regalo al pueblo cubano «azúcar, leche, pasta de dientes, desodorantes, papel higiénico» y que invitaran a comer a dos cubanos en esos hoteles todo incluido «para que después de 67 años sepan qué es servirse una buena comida». Alguien más resumió el asunto con tres palabras irrepetibles. Y otro internauta, con ojo clínico, detectó un error ortográfico en el propio afiche —que escribía «Centerario» en lugar de «Centenario»— y preguntó: «¿Esta es la gente que nos manda a leer a los 'Fachos Pobres'?».
El régimen lleva más de un año movilizando recursos para celebrar el centenario de quien gobernó Cuba durante más de cinco décadas y dejó como legado una dictadura que hoy cumple 67 años, una economía en ruinas y millones de cubanos en el exilio o en la miseria. Que haya quienes paguen 2.000 dólares para volar desde Chile a celebrarlo en hoteles de lujo —mientras el cubano de a pie no tiene luz, agua ni comida— dice mucho sobre la naturaleza del llamado «turismo de solidaridad».
Preguntas frecuentes sobre el "Turismo en modo Fidel Castro" y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué incluye el paquete turístico propuesto por el Instituto Chileno Cubano de Cultura y Havanatur?
El paquete turístico incluye estadías en hoteles de cadenas internacionales como Meliá y Starfish en La Habana, Trinidad, Cienfuegos y Varadero, traslados en buses climatizados, visa de entrada y seguro médico. El costo es de 2.000 dólares por persona y coincide con eventos conmemorativos por el centenario de Fidel Castro.
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¿Cuál es la situación energética y económica actual en Cuba?
Cuba atraviesa su peor colapso energético documentado, con apagones de hasta 20 a 22 horas diarias en La Habana y muchas más en provincias del interior. Además, alrededor del 89% de la población vive en condiciones de pobreza. La economía está en declive, con una contracción del PIB proyectada de hasta un 7,2% para 2026.
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¿Qué eventos se celebrarán en Cuba durante el centenario de Fidel Castro?
Durante el centenario de Fidel Castro, se celebrarán varios eventos como el Coloquio Internacional "Fidel: legado y futuro" y la Feria Internacional del Libro en La Habana, ambos dedicados al centenario. También se publicarán 23 volúmenes de Obras Escogidas de Castro.
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¿Cómo contrasta el turismo de militancia con la realidad que vive el pueblo cubano?
El turismo de militancia contrasta fuertemente con la realidad del pueblo cubano que enfrenta apagones prolongados, escasez de agua y pobreza generalizada. Mientras los turistas disfrutan de hoteles de lujo, la mayoría de los cubanos carece de acceso a servicios básicos.
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¿Qué ha sido la reacción de la población ante la promoción del turismo en Cuba durante la crisis?
La reacción de la población ha sido mayoritariamente crítica e irónica, señalando la desconexión del régimen con la realidad del país. Los internautas han manifestado su descontento con comentarios sarcásticos en las redes sociales, cuestionando la promoción de eventos turísticos mientras el pueblo sufre.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.