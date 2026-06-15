Turismo en modo Fidel Castro: propuesta del Instituto Chileno Cubano de Cultura y Havanatur

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El Instituto Chileno Cubano de Cultura «José Martí», organización de militancia pro-castrista con sede en Chile, promueve un viaje grupal a Cuba del 10 al 22 de agosto de 2026, con un costo de 2.000 dólares por persona, para participar en los actos oficiales del centenario del natalicio de Fidel Castro.

El paquete, operado por Havanatur Chile —filial de la agencia de viajes oficial del Estado cubano—, incluye estadías en hoteles de cadenas internacionales como Meliá y Starfish en La Habana, Trinidad, Cienfuegos y Varadero, con régimen de todo incluido o desayunos y cenas, traslados en bus climatizado, visa de entrada y seguro médico.

Captura de FB/Instituto Cubano Chileno De Cultura José Martí

El itinerario contempla cuatro noches en el hotel Capri de La Habana, dos en el Meliá Trinidad, una en el Meliá La Unión de Cienfuegos, tres en el Starfish Cuatro Palmas de Varadero y dos noches adicionales de regreso en el Capri habanero.

El viaje coincide con el Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», previsto del 10 al 13 de agosto en el Palacio de Convenciones de La Habana, y con la Feria Internacional del Libro reprogramada para el 10 al 16 de agosto, ambos eventos dedicados al centenario.

El régimen de Miguel Díaz-Canel declaró 2026 como el «Año del Centenario de Fidel Castro» con el lema oficial «Fidel es un país», activando un programa conmemorativo que arrancó el 13 de agosto de 2025 y se extiende hasta el 4 de diciembre de 2026, e incluye la publicación de 23 volúmenes de Obras Escogidas con más de 600 documentos.

El contraste entre el turismo de militancia y la realidad que vive el pueblo cubano no podría ser más brutal: mientras los viajeros chilenos se alojarán en hoteles con todo incluido y buses climatizados, Cuba atraviesa en 2026 su peor colapso energético documentado, con apagones de hasta 20 a 22 horas diarias en La Habana y mucho mayores en provincias del interior, y unos déficits eléctricos que han superado en mayo y junio los 2,000 MW.

A esa oscuridad se suma que cerca de 2,7 millones de personas en la Isla sufrían escasez total de agua potable en junio de 2026, y varios millones tenían suministro intermitente, según datos recientes. El gobierno activó en febrero de 2026 la llamada «Opción Cero», un plan de emergencia que incluye el uso de tracción animal, carbón y biomasa como fuentes energéticas.

La pobreza afecta aproximadamente al 89% de la población según estudios independientes, y el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1.245 protestas, denuncias y acciones cívicas en marzo de 2026 y 1.133 en abril, cifras que retratan una isla en ebullición social, no precisamente por entusiasmo ante el centenario.

La reacción de los internautas ante el afiche del viaje fue mayoritariamente irónica y demoledora. Uno sugirió comprar «boletos de ida solamente». Otro, con similar generosidad, pidió que los viajeros «se queden allá por favor». Un tercero propuso que los militantes solidarios llevaran de regalo al pueblo cubano «azúcar, leche, pasta de dientes, desodorantes, papel higiénico» y que invitaran a comer a dos cubanos en esos hoteles todo incluido «para que después de 67 años sepan qué es servirse una buena comida». Alguien más resumió el asunto con tres palabras irrepetibles. Y otro internauta, con ojo clínico, detectó un error ortográfico en el propio afiche —que escribía «Centerario» en lugar de «Centenario»— y preguntó: «¿Esta es la gente que nos manda a leer a los 'Fachos Pobres'?».

El régimen lleva más de un año movilizando recursos para celebrar el centenario de quien gobernó Cuba durante más de cinco décadas y dejó como legado una dictadura que hoy cumple 67 años, una economía en ruinas y millones de cubanos en el exilio o en la miseria. Que haya quienes paguen 2.000 dólares para volar desde Chile a celebrarlo en hoteles de lujo —mientras el cubano de a pie no tiene luz, agua ni comida— dice mucho sobre la naturaleza del llamado «turismo de solidaridad».