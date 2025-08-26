Régimen desea que todos “defiendan, conozcan y quieran” a Fidel Castro por el centenario de su nacimiento

Vídeos relacionados:

El régimen cubano se prepara para el centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se cumplirá el 13 de agosto de 2026, con una campaña política y propagandística destinada a que los ciudadanos “defiendan, conozcan y quieran” al fallecido dictador.

La exhortación fue realizada en un artículo publicado en Granma por Sissi Abay Díaz, subdirectora del Centro Fidel Castro Ruz, quien asegura que la conmemoración no debe limitarse a homenajes formales, sino convertirse en una oportunidad para fortalecer las “raíces patrióticas” de los cubanos y proyectar el pensamiento de Castro hacia las nuevas generaciones.

Al parecer, la vocera del régimen tiene la falsa percepción de que los niños, adolescentes y jóvenes desean “acercarse” a la vida y obra del fallecido dictador.

Según la funcionaria, la celebración incluirá actos públicos, actividades culturales, imágenes y canciones dedicadas al exgobernante, además de la publicación de un proyecto editorial de gran escala: 23 volúmenes de Obras Escogidas, con más de 600 documentos, discursos, entrevistas y reflexiones de Fidel.

El material será socializado en plataformas digitales y traducido a otros idiomas, con el objetivo de extender la influencia –incluso después de fallecer– del exdictador fuera de la isla.

Abay señala que, a la par de esta recopilación, el centenario debe servir para difundir los ejes principales del pensamiento político –y de adoctrinamiento– de Castro: su antimperialismo, la adhesión al marxismo y al ideario de José Martí, el papel que concedió al Partido Comunista de Cuba como una supuesta “vanguardia política de la nación” y su estrategia militar basada en la “guerra de todo el pueblo”.

El texto oficialista también sugiere rescatar aspectos personales del exdirigente, como su carácter, su trato con amigos y adversarios, y su visión de la ciencia, la economía y la educación, para presentarlo como un modelo integral de líder revolucionario, en un intento inútil por acercar a los jóvenes la figura del dictador.

Uno de los puntos centrales del artículo es el llamado a llegar a niños y jóvenes que crecieron sin coincidir históricamente con Fidel Castro.

La autora advierte que las nuevas generaciones están expuestas a “tergiversaciones en las redes sociales” y plantea que deben ser conquistadas con “los códigos y recursos de estos tiempos” para garantizar que reconozcan en Castro a una figura ejemplar.

La campaña, que busca blindar la imagen del exgobernante en el imaginario colectivo, coincide con un momento de fuerte crisis económica y social en la isla, donde escasez, inflación y migración masiva golpean duramente a la población.

Pese a esa realidad, el régimen prioriza recursos para reforzar el culto a la personalidad del líder histórico de la Revolución.

Con este centenario, el oficialismo pretende reactivar la propaganda en torno a Fidel Castro como símbolo de resistencia y unidad, aunque para amplios sectores de la sociedad cubana su figura representa también décadas de autoritarismo y un modelo político y económico que no ha resuelto los problemas básicos de la ciudadanía.

La maquinaria propagandística del régimen cubano se ha activado con fuerza rumbo al centenario del nacimiento de Fidel Castro, previsto para 2026. La orden es clara: cada gesto, cada acto, cada brizna de viento debe usarse como vehículo de adoctrinamiento político.

Días atrás, se reportó que militares fueron movilizados para sembrar cien árboles en un área militares de varias provincias, y la actividad fue oficialmente dedicada a rendir tributo al dictador.

En Guantánamo, varios comedores para personas vulnerables fueron inaugurados también en honor al nacimiento del dictador que tantas personas llevó a la miseria.

La manipulación llega a extremos insólitos: en Matanzas, el nacimiento de un bebé fue anunciado como “regalo al Comandante” por coincidir con el aniversario 99 de su natalicio.

El recién nacido fue registrado con el nombre Fidel, en una clara señal de sumisión ideológica disfrazada de espontaneidad popular.

