Mundial 2026: la Uruguay de Bielsa no pasa del empate ante Arabia Saudita en su debut

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Uruguay no pudo con Arabia Saudita en su estreno mundialista y firmó un empate 1-1 este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026.

La Celeste dominó el partido de principio a fin —65% de posesión, 17 tiros frente a apenas cinco de los saudíes— pero se fue al descanso perdiendo. A. Al Amri abrió el marcador en el minuto 41 con un remate que sorprendió a la defensa uruguaya, y dos minutos después recibió tarjeta amarilla en una acción que reflejó la tensión del tramo final de la primera mitad.

Marcelo Bielsa movió el banco desde el inicio del segundo tiempo: en el minuto 46 entraron Maxi Viña y Darwin Núñez, buscando más profundidad y velocidad en ataque. La presión celeste fue constante pero sin premio durante más de media hora.

La igualdad llegó en el minuto 80. Maxi Araújo conectó para evitar lo que habría sido una derrota dolorosa. El propio Araújo fue sustituido apenas un minuto después, en el 81', en una decisión táctica que cerró su participación en el partido con el mejor sabor posible.

Las estadísticas reflejan la superioridad uruguaya: siete tiros a puerta frente a tres de Arabia Saudita, seis córners contra cuatro, y ninguna tarjeta amarilla para la Celeste. Sin embargo, los números no se tradujeron en victoria.

El resultado complica el arranque de Uruguay en un grupo que se abrió más de lo esperado. España, gran favorita del Grupo H, también cedió puntos al empatar 0-0 con Cabo Verde en Atlanta, en lo que fue el primer punto histórico de los africanos en una Copa del Mundo.

Tras la primera fecha, las cuatro selecciones del Grupo H suman un punto cada una: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita están igualadas en la tabla. La Celeste no aprovechó el tropiezo español para liderar en solitario.

Uruguay tiene por delante dos partidos para enmendar el rumbo: primero ante Cabo Verde en el mismo Hard Rock Stadium de Miami, y luego el cierre de grupo ante España en el Estadio Akron de Guadalajara. Cada punto será decisivo.