Mueren los 8 tripulantes del bombardero B-52 estrellado en Base Aérea de EE.UU.

Los ocho tripulantes de un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murieron este lunes tras estrellarse la aeronave poco después del despegue en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en el desierto de Mojave, California.

El accidente ocurrió a las 11:20 a.m. hora del Pacífico durante lo que las autoridades describieron como una misión rutinaria de prueba. La Oficina de Asuntos Públicos del Ala de Pruebas 412 emitió un comunicado en el que señaló que «los indicios preliminares son que el accidente no fue sobrevivible».

La aeronave transportaba ocho personas, tres más que la tripulación estándar de cinco integrantes que suele operar este tipo de bombardero.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron una imponente columna de humo negro visible desde kilómetros de distancia y una gran marca ennegrecida en la pista de la base. Según los reportes, era difícil identificar partes reconocibles de la aeronave entre los restos.

El aeródromo fue cerrado de inmediato tras el siniestro, las aeronaves entrantes fueron desviadas y se suspendieron todos los pases de visitantes no comerciales mientras los equipos de emergencia respondían al accidente.

El periodista Nick Sortor confirmó en la red social X que todos los tripulantes perdieron la vida, calificando el hecho como «una tragedia absoluta» y pidiendo oraciones por las familias de las víctimas.

Los Republicanos de la Cámara de Representantes también expresaron sus condolencias a través de la misma plataforma: «Orando por la tripulación, las familias y los primeros respondedores en la Base de la Fuerza Aérea Edwards. Dios bendiga a nuestros miembros del servicio».

El accidente está bajo investigación. Fox News reportó que «el avión transportaba ocho personas en una misión rutinaria de prueba cuando cayó en el aeródromo de Edwards alrededor de las 11:20 a.m.».

El B-52H Stratofortress es uno de los bombarderos más longevos de la historia de la aviación militar: entró en servicio en 1955, fue fabricado por Boeing y dejó de producirse en 1962. La versión actualmente operativa puede transportar hasta 70,000 libras de bombas y municiones, incluyendo armas nucleares y misiles de crucero con capacidad nuclear. La Fuerza Aérea cuenta con 76 unidades del B-52H en servicio activo.

Este siniestro es el más mortífero que involucra a un B-52 desde el 21 de julio de 2008, cuando seis miembros de la Fuerza Aérea murieron al estrellarse su aeronave en el océano Pacífico frente a la costa de Guam.

La Fuerza Aérea tiene en marcha un ambicioso programa de modernización del B-52, denominado B-52J, centrado en nuevos motores Rolls-Royce F130, con un costo total estimado de 48,600 millones de dólares.