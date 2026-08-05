Video: Instructora de vuelo evita una tragedia al aterrizar una avioneta en plena autopista de Florida

Lo que comenzó como la primera clase de vuelo de un estudiante terminó convirtiéndose en una maniobra que evitó una tragedia. Una instructora de aviación de apenas 21 años logró aterrizar de emergencia una avioneta sobre una transitada autopista de Florida después de que el motor fallara en pleno vuelo, sin que se registraran heridos.

La piloto, Emily Shelton, realizaba el lunes un vuelo de entrenamiento junto a un alumno a bordo de un Piper PA-28 Cherokee de la escuela Pensacola Air Flight School cuando detectó olor a aceite quemado en la cabina. Poco después, observó una caída en la presión del aceite y el motor dejó de funcionar.

Tras declarar la emergencia al control de tráfico aéreo, Shelton tomó una decisión crítica: descender sobre la Interestatal 10 (I-10), en Pensacola, informó CBS News.

La maniobra quedó grabada por la cámara instalada en el camión de Eric Jordan, conductor de la empresa Ecowaste Solution. Las imágenes muestran cómo la aeronave desciende a gran velocidad y pasa por debajo de una estructura metálica de señalización con apenas unos metros de margen antes de tocar tierra entre los vehículos que circulaban por la autopista.

Según informó CBS News, uno de los camioneros que transitaba por la zona aseguró que estuvo a punto de impactar contra la aeronave.

A pesar de lo delicado de la situación, el aterrizaje concluyó sin que resultaran heridos la instructora, su estudiante ni los conductores que circulaban por la vía.

La Patrulla de Carreteras de Florida confirmó que ningún vehículo estuvo involucrado en el incidente y que, tras retirar la aeronave, los carriles fueron reabiertos pocas horas después.

Con alrededor de 1.300 horas de vuelo, Shelton restó dramatismo a lo ocurrido y atribuyó el éxito de la maniobra a su formación como piloto.

«Siento que mi entrenamiento me preparó excepcionalmente bien para este momento», declaró a WEAR News. «He practicado este escenario exacto muchas veces».

La joven ha sido reconocida por medios estadounidenses como la protagonista de una maniobra que probablemente evitó un accidente de consecuencias fatales.

Aunque poco frecuentes, este tipo de aterrizajes de emergencia ya se han registrado en Florida. En diciembre de 2025, una avioneta descendió sobre la Interestatal 95 y terminó chocando contra un automóvil, dejando una mujer con heridas leves. En 2022, otro caso dio la vuelta al mundo cuando Darren Harrison, un pasajero sin experiencia, consiguió aterrizar un avión después de que el piloto quedara incapacitado durante el vuelo.

De acuerdo con Univision, la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar las causas de la falla mecánica y revisar las circunstancias del incidente, como ocurre de forma habitual tras un aterrizaje de emergencia fuera de un aeropuerto.