Video: Instructora de vuelo evita una tragedia al aterrizar una avioneta en plena autopista de Florida

Lo que comenzó como la primera clase de vuelo de un estudiante terminó convirtiéndose en una maniobra que evitó una tragedia. Una instructora de aviación de apenas 21 años logró aterrizar de emergencia una avioneta sobre una transitada autopista de Florida después de que el motor fallara en pleno vuelo, sin que se registraran heridos.
La piloto, Emily Shelton, realizaba el lunes un vuelo de entrenamiento junto a un alumno a bordo de un Piper PA-28 Cherokee de la escuela Pensacola Air Flight School cuando detectó olor a aceite quemado en la cabina. Poco después, observó una caída en la presión del aceite y el motor dejó de funcionar.
Tras declarar la emergencia al control de tráfico aéreo, Shelton tomó una decisión crítica: descender sobre la Interestatal 10 (I-10), en Pensacola, informó CBS News.
La maniobra quedó grabada por la cámara instalada en el camión de Eric Jordan, conductor de la empresa Ecowaste Solution. Las imágenes muestran cómo la aeronave desciende a gran velocidad y pasa por debajo de una estructura metálica de señalización con apenas unos metros de margen antes de tocar tierra entre los vehículos que circulaban por la autopista.
Según informó CBS News, uno de los camioneros que transitaba por la zona aseguró que estuvo a punto de impactar contra la aeronave.
A pesar de lo delicado de la situación, el aterrizaje concluyó sin que resultaran heridos la instructora, su estudiante ni los conductores que circulaban por la vía.
La Patrulla de Carreteras de Florida confirmó que ningún vehículo estuvo involucrado en el incidente y que, tras retirar la aeronave, los carriles fueron reabiertos pocas horas después.
Con alrededor de 1.300 horas de vuelo, Shelton restó dramatismo a lo ocurrido y atribuyó el éxito de la maniobra a su formación como piloto.
«Siento que mi entrenamiento me preparó excepcionalmente bien para este momento», declaró a WEAR News. «He practicado este escenario exacto muchas veces».
La joven ha sido reconocida por medios estadounidenses como la protagonista de una maniobra que probablemente evitó un accidente de consecuencias fatales.
Aunque poco frecuentes, este tipo de aterrizajes de emergencia ya se han registrado en Florida. En diciembre de 2025, una avioneta descendió sobre la Interestatal 95 y terminó chocando contra un automóvil, dejando una mujer con heridas leves. En 2022, otro caso dio la vuelta al mundo cuando Darren Harrison, un pasajero sin experiencia, consiguió aterrizar un avión después de que el piloto quedara incapacitado durante el vuelo.
De acuerdo con Univision, la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar las causas de la falla mecánica y revisar las circunstancias del incidente, como ocurre de forma habitual tras un aterrizaje de emergencia fuera de un aeropuerto.
Preguntas Frecuentes sobre el Aterrizaje de Emergencia en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Emily Shelton y qué hizo en el incidente de la avioneta en Florida?
Emily Shelton es una joven instructora de vuelo de 21 años que realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en una autopista de Florida después de que el motor de la avioneta fallara. Su rápida y efectiva acción evitó una tragedia y no hubo heridos.
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¿Cómo logró Emily Shelton aterrizar la avioneta de emergencia en la autopista?
Emily Shelton detectó un problema en el motor y, tras comunicar la emergencia al control de tráfico aéreo, decidió aterrizar de emergencia en la Interestatal 10. Su formación y experiencia le permitieron ejecutar la maniobra de manera segura, pasando por debajo de una estructura metálica sin causar daños a personas o vehículos.
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¿Cuál fue la causa del fallo mecánico en la avioneta Piper PA-28 Cherokee?
Aunque aún no se ha determinado la causa exacta, la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando el incidente para esclarecer las razones del fallo mecánico en el motor de la avioneta durante el vuelo.
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¿Qué otros incidentes de aviación han ocurrido recientemente en Florida?
En Florida, han ocurrido varios incidentes aéreos recientes, entre ellos un accidente fatal en Wesley Chapel y otro en Homestead donde una avioneta volcó. Estos incidentes destacan los riesgos asociados a las maniobras de vuelo en la región, especialmente en situaciones de emergencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.