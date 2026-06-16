Periodista Camila Acosta gana premio de literatura de no ficción Manuel Márquez Sterling

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La periodista independiente cubana Camila Acosta ganó el Premio de Literatura de No Ficción Manuel Márquez Sterling 2026 por su obra "Bajo asedio. Periodismo y resistencia en Cuba", según anunciaron las editoriales convocantes Ediciones Memoria y Ediciones Homagno.

El galardón fue otorgado tras un proceso de deliberación que evaluó 23 manuscritos válidos, de un total de 26 recibidos entre el 7 de abril y el 1 de junio de este año.

El jurado, integrado por el escritor y editor Rafael Almanza, el periodista Yoe Suárez —ganador de la edición anterior— y el editor Mario Ramírez, destacó la obra con palabras contundentes en el acta oficial.

«Camila Acosta deja en estos textos periodísticos un retrato de incalculable valor, directa y pulcramente escritos, sobre la Cuba que el socialismo tardocastrista aún muele y trucida. Pero este libro es también un retrato de la propia Camila, la periodista más intrépida de Cuba hoy», señala el fallo.

El acta también resalta que Acosta «acuña términos como Ley Azote para el odiado Decreto-Ley 370; o que cubre en las calles las protestas del 11J y pernocta en la cárcel y cuenta las fracturas del cuerpo y el alma de quienes la acompañan allí».

El libro premiado reúne artículos, entrevistas, reportajes y crónicas publicados principalmente en CubaNet Noticias y el diario español ABC entre 2020 e inicios de 2026, cubriendo acontecimientos como las protestas del 27N, el 11J y el 15N.

La obra incluye testimonios de opositores como Rosa María Payá y Berta Soler, presos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro, y figuras culturales como la escritora Zoé Valdés y la cantante Haydee Milanés.

Acosta, nacida en Isla de la Juventud en 1993, es licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana y ejerce el periodismo de forma independiente desde agosto de 2019, colaborando con The New York Times, CubaNet y el diario ABC de España, del que es corresponsal en La Habana.

Su trayectoria ha estado marcada por una represión sistemática. Fue detenida el 12 de julio de 2021 al cubrir las protestas del 11J y sometida a más de diez meses de reclusión domiciliaria bajo cargos de «desórdenes públicos» e «instigación a delinquir». Su caso fue cerrado en mayo de 2022 con una multa de 1,000 pesos cubanos.

Organizaciones independientes registraron cinco agresiones contra ella en 2024 y cuatro en los primeros meses de 2025. Días antes de recibir el premio, Acosta publicó un video exponiendo públicamente a un agente de la Seguridad del Estado que la vigilaba.

La propia periodista reaccionó al galardón con una publicación en redes sociales en la que describió su labor: «Hacer periodismo independiente en Cuba no solamente significa afrontar el hostigamiento físico y psicológico de la dictadura, es también un acto de resistencia y de supervivencia».

Facebook / Camila Acosta

El certamen rinde homenaje a Manuel Márquez Sterling, uno de los principales intelectuales y diplomáticos cubanos de la República, cuyo nieto y académico Manuel Márquez Sterling Jr. falleció en 2022.

Acosta anunció que el libro estará disponible próximamente en Amazon y cerró su mensaje con una reflexión sobre el valor histórico de su trabajo: «Cuando se escriba la historia reciente de Cuba, será obligatorio recurrir a los reportes de la prensa independiente».