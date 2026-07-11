Régimen impide a familiares ver a Eddy Ceballos: Lo trasladan de noche a centro de interrogatorio

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El régimen cubano frustró este viernes la visita familiar programada al creador de contenido Eddy Ceballos («Despingovery») mediante un traslado nocturno desde el Combinado del Este hacia el centro de detención de la Seguridad del Estado conocido como «100 y Aldabó», según denunció públicamente su madre, Marieta Pérez Alfaro.
El traslado ocurrió el viernes por la noche, apenas horas antes de que los familiares acudieran a la visita con comida preparada y enlatados listos para entregar.
«La comida estaba hecha, los enlatados fuera del recipiente, etc. Todo inútil, nuestra ilusión (y la suya, más importante aún) rota», escribió Marieta Pérez Alfaro en su cuenta de Facebook, donde sigue el caso de su hijo.
La madre describió el traslado como algo «casual» —con evidente ironía— y advirtió que la familia debe comenzar «otra ronda de investigaciones y otro ciclo de espera hasta ver cuándo lo veremos, sin importar cómo sobrevive este tiempo y cuánto han quebrado su espíritu».
«100 y Aldabó», conocido popularmente como «100 y Se Acabó» por la dificultad de salir de allí, no es una prisión de condena sino un centro de interrogatorio y detención preventiva de la Seguridad del Estado ubicado en La Habana.
Su uso sistemático contra presos políticos, periodistas y manifestantes está ampliamente documentado: allí estuvo recluida la periodista Camila Acosta tras las protestas del 11 de julio de 2021, y también el político español Ángel Carromero en 2012.
El traslado nocturno para impedir visitas familiares es una táctica documentada del sistema penitenciario cubano para aislar a los detenidos y presionarlos psicológicamente.
Ceballos lleva más de 40 días detenido desde su arresto el 1 de junio de 2026 en el municipio Diez de Octubre, La Habana, tras publicar un video en el que exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos, radares y búnkeres de la Guerra Fría.
El régimen lo acusa de «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado» (artículo 116, inciso 3 del Código Penal), un cargo procesable ante tribunal militar que contempla penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o incluso pena de muerte.
La organización Cubalex denunció que el cargo inicial de «invasión a propiedad militar» ni siquiera existe en el Código Penal cubano vigente, lo que evidencia la arbitrariedad del proceso.
El 17 de junio, su madre denunció que Eddy fue agredido físicamente mientras estaba recluido, y su esposa Daniela Escarra ha publicado cartas en redes sociales en las que señala que no existen bases reales para la sanción y que su hija lo espera en el hogar.
El camarógrafo que trabajaba con Ceballos, Christian Rodríguez Riverón, también fue detenido en el marco del mismo caso.
Al cumplirse un mes de su arresto, la madre exigió públicamente la liberación de su hijo y denunció que las acusaciones de espionaje estaban perdiendo sustento, sin que el régimen haya dado respuesta alguna.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Eddy Ceballos y la represión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue arrestado Eddy Ceballos?
Eddy Ceballos fue arrestado por publicar un video que exploraba una instalación militar abandonada en Cuba. El régimen cubano lo acusa de "revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado". Este cargo podría conllevar penas de hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte. El arresto es parte de un patrón de represión contra creadores de contenido que critican al régimen.
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¿Qué es "100 y Aldabó" y cuál es su función en el sistema cubano?
"100 y Aldabó" es un centro de interrogatorio y detención preventiva de la Seguridad del Estado en La Habana, Cuba. Es conocido por su uso sistemático contra presos políticos, periodistas y manifestantes. No es una prisión de condena, sino un lugar donde se ejerce presión psicológica y se aísla a los detenidos para obtener confesiones o quebrar su voluntad.
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¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional y de derechos humanos al caso de Eddy Ceballos?
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención de Eddy Ceballos como parte de un patrón de represión contra la libertad de expresión en Cuba. Cubalex y otros defensores de derechos humanos han señalado que las acusaciones contra Ceballos carecen de base legal en el código penal cubano. Además, el caso ha sido recogido por medios internacionales, lo que ha generado una mayor atención mediática.
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¿Qué impacto ha tenido el arresto de Eddy Ceballos en su familia?
El arresto de Eddy Ceballos ha generado un profundo impacto emocional en su familia. Su madre, Marieta Pérez Alfaro, ha denunciado públicamente las arbitrariedades del régimen y exigido su liberación. También ha reportado que Eddy fue agredido físicamente en prisión. Su esposa, Daniela Escarra, ha expresado su dolor por la separación y la injusticia, destacando que su hija pequeña lo espera en el hogar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.