Francia vence 3-1 a Senegal en el Mundial 2026 y avanza con autoridad en el torneo

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Francia derrotó este martes a Senegal por 3-1 en el partido inaugural del Grupo I del Mundial 2026, disputado en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, ante 80,545 espectadores.

Los galos, vigentes subcampeones del mundo, impusieron su jerarquía con una actuación dominante que se reflejó en las estadísticas: 54% de posesión, 10 tiros totales contra cinco de los africanos, y siete remates entre los tres palos frente a apenas uno de Senegal.

El partido se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero Kylian Mbappé rompió el empate en el minuto 66 con una anotación asistida por Olise para abrir el marcador.

Bradley Barcola amplió la ventaja al 82 con una escapada individual en la que superó al arquero senegalés y definió con precisión para el 2-0.

Cuando el resultado parecía encaminado, Senegal encontró el descuento en el minuto 90+5 a través de Mbaye, generando una breve tensión en el estadio.

Mbappé, sin embargo, respondió de inmediato: apenas un minuto después, en el 90+6, anotó su segundo tanto del encuentro para fijar el marcador definitivo en 3-1 y cerrar cualquier posibilidad de remontada africana.

Senegal cometió nueve faltas durante el encuentro, frente a solo cuatro de Francia, lo que refleja la presión que los europeos ejercieron sobre el rival a lo largo de los 90 minutos.

Con esta victoria, Francia suma tres puntos en el Grupo I, que también integran Noruega e Irak, selecciones que se enfrentaron este mismo martes en Boston en la otra llave de la jornada inaugural.

El antecedente histórico más recordado entre ambas selecciones en Copas del Mundo es la victoria de Senegal 1-0 sobre Francia en la fase de grupos del Mundial 2002, considerada una de las grandes sorpresas de la historia del torneo. Esta vez, la historia fue diferente.

Francia llega al torneo con la plantilla más valiosa del Mundial 2026, tasada en 1,530 millones de euros, y lo demostró sobre el césped del MetLife Stadium.

Los próximos compromisos de los galos en la fase de grupos serán ante Irak y luego ante Noruega, mientras que Senegal deberá reponerse y enfrentar a esas mismas selecciones para mantenerse con vida en el torneo.