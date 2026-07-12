Historiadora Ada Ferrer compara la Cuba actual con la de la reconcentración de Weyler: «Son 30 años de derrumbe. El país está destruido»

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La historiadora cubanoamericana Ada Ferrer trazó este sábado una comparación histórica demoledora: la Cuba de 2026 le recuerda a la de la reconcentración ordenada por el general español Valeriano Weyler en 1896, una de las políticas más letales de la historia colonial de la isla. «Son 30 años de derrumbe. El país está destruido», sentenció en una entrevista publicada por El País desde Nueva York.

«Pienso que cuando la reconcentración de Weyler. Fue el capitán general español que, cuando las guerras de independencia, quería negarle la ayuda de la gente del campo a los rebeldes cubanos. A esa gente la sacaban de los campos, las ponían en pueblos donde no había suficiente comida, ni vivienda, ni higiene, y murieron muchísimas personas. De vez en cuando me acuerdo de eso. Pero este momento es el peor de las últimas décadas, supera al Periodo Especial. Ya llevamos 36 años y esta crisis viene después de más de tres décadas con gente que sabe que para vivir necesita divisas; es una crisis arriba de un sistema muy deteriorado, por eso es peor. Son 30 años de derrumbe. El país está destruido», dijo Ferrer entrevistada por Carla Colomé.

Ferrer insistió en que «un diálogo nacional es lo que tenía que haber pasado hace muchísimo tiempo en Cuba, pero no ha sucedido».

«Un diálogo que incluya gente de aquí, de allá, gente disidente, del Gobierno, gente de izquierda o derecha, que haya una pluralidad de experiencia y de criterio. Es lo que quiero, pero no creo que sea posible. La gente está tan aferrada a sus posiciones que, si el Gobierno llama a ese diálogo, hay quien se va a resistir a participar, y si la disidencia llama al diálogo, el Gobierno se va a resistir», detalló.

La reconcentración de Weyler, decretada el 16 de febrero de 1896 durante la Guerra de Independencia cubana, obligó al traslado forzado de cientos de miles de campesinos hacia zonas controladas por el ejército español. Causó entre 170,000 y más de 300,000 muertes por hambre y enfermedad, hasta un 10% de la población de la isla. Que Ferrer, ganadora del Premio Pulitzer 2022 por su libro Cuba: An American History y profesora en la Universidad de Nueva York, recurra a ese episodio para describir el presente cubano revela la gravedad con que evalúa la crisis actual.

El contexto que rodea sus palabras es el de un colapso sin precedentes desde el período especial. La caída de Nicolás Maduro en enero de 2026 eliminó el suministro de crudo venezolano subsidiado que cubría dos tercios de las importaciones energéticas cubanas. El 5 de marzo de 2026, la termoeléctrica Antonio Guiteras se derrumbó, dejando sin electricidad al 68% de la isla de forma simultánea. Los apagones han llegado a extenderse entre 22 y 30 horas diarias.

En ese escenario, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, la cifra mensual más alta desde el 11J de 2021, con manifestaciones que escalaron desde cacerolazos hasta incendios de basura y barricadas en Santiago de Cuba y Centro Habana.

Ferrer no se limita al diagnóstico. En mayo de 2026 publicó una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en el New York Times en la que le exigió convocar un proceso de diálogo real. «No se puede comer soberanía», escribió, cuestionando que el régimen use ese argumento mientras la población carece de lo más básico. En la entrevista de El País reiteró esa exigencia: «Un diálogo nacional es lo que tenía que haber pasado hace muchísimo tiempo en Cuba».

La historiadora también rechaza que la crisis cubana se reduzca a trincheras ideológicas. «La gente suele hablar de Cuba en lemas: si estás en contra o a favor, quién se fue y quién no. Todo se reduce a eso. Pero esa no es la historia verdadera de Cuba», afirmó. Para Ferrer, la historia real está en las familias separadas, en la gente común que intenta sobrevivir: «Lo principal no es lo ideológico, es la conexión familiar, la condición humana».

Esa perspectiva atraviesa su nuevo libro, La guardiana de mi familia: memorias de una hija de inmigrantes (Simon & Schuster, 2026), donde reconstruye su propia historia: nació en La Habana en 1962 y emigró con apenas 10 meses en brazos de su madre, quien dejó atrás a un hijo de nueve años porque el padre del niño no autorizó su salida. Las cartas que ese hermano, Poly, le escribió a su madre llegaron hasta 1979.

La entrevista también aborda el fin del llamado «privilegio» migratorio cubano en Estados Unidos. Ferrer señala que su propio sobrino estuvo detenido en el centro conocido como «Alligator Alcatraz», un contraste brutal con la bienvenida que recibió su familia al llegar en 1963. Las protestas multitudinarias en Centro Habana y el resto de la isla reflejan que la paciencia de la población tiene un límite, algo que Ferrer ya advirtió en su carta a Díaz-Canel: «Si no ofrece más que una continuación ruinosa y sin futuro, entonces ha llegado la hora. La hora, como mínimo, de un verdadero diálogo nacional».