«Mantendrá segura a Florida»: Trump elogia al fiscal James Uthmeier por ser el «hombre detrás de Alligator Alcatraz»

El presidente Donald Trump publicó este lunes respaldo formal al fiscal general de Florida, James Uthmeier, de cara al ciclo electoral de 2026, calificándolo como el arquitecto del polémico centro de detención migratoria Alligator Alcatraz y otorgándole su «respaldo completo y total».

En el mensaje, Trump describió a Uthmeier como «un guerrero America First y verdadero campeón del MAGA», y lo señaló como «el hombre detrás de Alligator Alcatraz», el controvertido centro de detención construido en los Everglades de Florida que operó entre julio de 2025 y junio de 2026.

«Bajo el valiente liderazgo de James, más de 1,000 pedófilos criminales han sido arrestados, niños desaparecidos han sido rescatados, y nuestros grandes miembros de las fuerzas del orden han sido empoderados para hacer su trabajo y mantener Florida segura», escribió Trump.

El mandatario también destacó que Uthmeier argumentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos en defensa de su poder ejecutivo para despedir a funcionarios del llamado «Estado profundo», en referencia al caso que derivó en la decisión Trump v. Wilcox de mayo de 2025, que amplió las facultades presidenciales de remoción de funcionarios.

Trump cerró su publicación con una promesa de continuidad: «James Uthmeier es un fuerte luchador y fiscal conservador, y tiene mi respaldo completo y total. ¡No los defraudará!»

Alligator Alcatraz, el proyecto más emblemático de Uthmeier, fue un centro de detención migratoria construido en apenas ocho días en el antiguo aeropuerto Dade-Collier, en los Everglades, con capacidad para hasta 5,000 personas y un costo estimado de 450 millones de dólares anuales.

El centro fue objeto de denuncias de malos tratos a detenidos, incluyendo reportes de guardias que habrían golpeado y rociado gas pimienta a migrantes durante una protesta interna en abril de 2026.

El gobernador Ron DeSantis confirmó el cierre permanente del centro en junio de 2026, tras procesar cerca de 21,000 deportaciones, y a mediados de julio las imágenes aéreas mostraban el sitio completamente desmantelado.

Uthmeier fue nombrado fiscal general de Florida por DeSantis el 17 de febrero de 2025, en sustitución de Ashley Moody, quien pasó al Senado federal.