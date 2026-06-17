Cuba en crisis, pero Marrero insiste: transformaciones son para perfeccionar «sistema de dirección de la economía cubana»

Manuel Marrero Foto © X/@PartidoPCC

Vídeos relacionados:

El Partido Comunista de Cuba (PCC) realizó este miércoles un Pleno Extraordinario de su Comité Central para evaluar un paquete de transformaciones económicas y sociales, en medio de excesivo silencio mediático oficialista y en una de las peores crisis que atraviesa la isla en décadas.

La sesión, presidida por Miguel Díaz-Canel, arrancó con la presentación del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, quien encuadró los cambios no como una reforma estructural sino como una mejora del modelo vigente: «Las propuestas de transformaciones económicas y sociales que hoy se presentan impactarán en el perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía cubana».

Marrero también advirtió que el proceso «solo podrá ser impulsado con nuestros propios esfuerzos», descartando así cualquier expectativa de apoyo externo para sacar al país del colapso.

Según reporte del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, en el pleno de los comunistas se discuten «cuestiones trascendentales en cuanto a la conducción de la economía, la empresa estatal, las oportunidades para los actores económicos no estatales, los cubanos con capital para invertir, vivan o no dentro del país, la gestión agrícola, la energía y la transformación de la banca».

El Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, fijó el límite político de las medidas antes de que se debatieran: su objetivo es «preservar la Revolución y sus principales conquistas».

Durante la sesión se ratificó además que las iniciativas «no implican una desviación del proyecto socialista; son expresión de la lógica propia del desarrollo en el período histórico de su construcción, guiadas por las ideas de Fidel y de Raúl».

El único reconocimiento que se acercó a un lenguaje reformista vino del propio Marrero, quien admitió que las propuestas «conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos», aunque se apresuró a aclarar que eso «no implica en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado».

Las medidas se articulan en seis ejes: sistema de dirección de la economía, autonomía municipal, autonomía empresarial, recuperación agrícola, comercio exterior e inversión extranjera, y política social.

Entre los puntos concretos figuran que los municipios puedan importar y exportar sin intermediarios, que las empresas estatales tengan más margen para fijar salarios y retener divisas, y que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir en igualdad de condiciones. También se propone reducir el número de ministerios de 27 a entre 20 y 21.

El paquete fue anunciado por Díaz-Canel el 12 de junio en declaraciones a la prensa, y el régimen aceleró su validación institucional: Pleno del PCC este miércoles y sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional convocada para este jueves.

El telón de fondo es devastador. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026, tras una contracción de 3,8% en 2025, lo que convertiría a Cuba en la economía de peor desempeño de América Latina por segundo año consecutivo.

El economista Pedro Monreal advierte una posible caída de al menos 15% si persisten la inflación, la escasez de divisas y la crisis energética. En mayo se registraron déficits eléctricos récord superiores a 2,000 MW, con el 51% del país sin electricidad de forma simultánea.

No es la primera vez que Marrero anuncia cambios sin que se produzcan reformas de fondo: en octubre de 2025 relanzó un programa para «corregir distorsiones», y en enero de 2026 habló de «economía de guerra» pidiendo «no tener miedo a los cambios».

En todos los casos, el discurso oficial ha insistido en que los ajustes son para «perfeccionar» el socialismo, no para abandonarlo.