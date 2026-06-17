Convocan a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para evaluar medidas propuestas por Díaz-Canel

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El Consejo de Estado convocó este martes a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura para el jueves 18 de junio a las 2:00 p.m. a fin de analizar las propuestas económicas del gobernante Miguel Díaz-Canel.

El Acuerdo 599-X/2026, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 72, señala que el objetivo de la sesión es evaluar las «Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales» que Díaz-Canel presentó públicamente el 12 de junio, en lo que el régimen ha calificado como el mayor anuncio de reformas en años.

La convocatoria fue firmada por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, con base en el Artículo 122, inciso d) de la Constitución y el Artículo 257, inciso d) de la Ley 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional.

El texto del acuerdo establece: «Convocar a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, para el día 18 de junio de 2026, a las 2:00 p.m., con motivo de evaluar las 'Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales'».

El proceso institucional diseñado por el régimen es notablemente acelerado: el anuncio público de las reformas se produjo el 12 de junio, el Buró Político del PCC convocó un Pleno Extraordinario del Comité Central para este miércoles 17 de junio, y la sesión parlamentaria quedó fijada para el día siguiente.

El propio Díaz-Canel anticipó en Facebook que las medidas se tramitarían «de manera muy ágil» por el Buró Político y luego por la Asamblea Nacional, confirmando así la cadencia de tres pasos en menos de una semana.

Las propuestas se articulan en seis ejes: sistema de dirección de la economía, autonomía municipal, autonomía empresarial, recuperación agrícola, comercio exterior e inversión extranjera, y política social.

Entre los puntos más relevantes figura la posibilidad de que los municipios puedan importar, exportar y gestionar inversiones extranjeras de forma directa, así como una mayor autonomía para las empresas estatales en materia de salarios, retención de divisas y acceso al mercado cambiario.

El plan también contempla que cubanos residentes en el exterior puedan invertir en igualdad de condiciones con empresas estatales, cooperativas, mipymes y capital extranjero, una apertura que el régimen no había formalizado hasta ahora.

Otras medidas incluyen la reestructuración del aparato estatal con reducción de ministerios y cargos administrativos, incentivos al sector agrícola y una transición gradual de subsidios generalizados hacia ayudas focalizadas a personas vulnerables.

El régimen presenta estas transformaciones como respuesta a la severa crisis económica que atraviesa la isla, agravada por años de gestión centralizada y las sanciones estadounidenses, aunque voces críticas las califican de insuficientes ante la magnitud del colapso.

La sesión del jueves será la tercera convocatoria extraordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional, un órgano que en la práctica ratifica las decisiones del Partido Comunista sin debate real ni oposición interna.