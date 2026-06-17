Cristiano Ronaldo y la Copa que se le resiste: Portugal inicia su camino

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Cristiano Ronaldo pisa este miércoles el NRG Stadium de Houston con una misión que lleva persiguiendo toda su carrera: levantar la Copa del Mundo. Portugal debuta en la cita planetaria de 2026 ante la República Democrática del Congo en el Grupo K, en lo que podría ser la última oportunidad del astro portugués de conquistar el único gran trofeo que aún no figura en su palmarés.

A sus 41 años, Ronaldo confirmó en noviembre de 2025 que esta será su despedida mundialista: «Seguro, es cierto porque tendré 41 años». El delantero llega a su sexto Mundial —igualando un récord histórico de participaciones— tras proclamarse campeón de la liga saudí con el Al-Nassr y con 973 goles oficiales en su carrera, a solo 27 de la barrera de los 1,000.

En sus cinco Copas del Mundo anteriores, Ronaldo acumula siete goles en 22 partidos y es el único jugador en haber anotado en cinco ediciones distintas del torneo: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Sin embargo, el título se le ha resistido siempre. En Catar 2022, Portugal cayó en cuartos de final ante Marruecos con Ronaldo saliendo desde el banquillo, una imagen que todavía duele en el fútbol portugués.

El seleccionado dirigido por el técnico español Roberto Martínez llega a Houston como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, con un plantel valorado en torno a 1,020 millones de euros. La defensa descansa sobre los hombros de Rúben Dias, mientras que Bernardo Silva asume de nuevo el rol de referencia creativa en su tercer Mundial, con la asignatura pendiente de marcar por primera vez en una Copa del Mundo.

Otro nombre propio es Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain que llega al torneo tras ganar las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones como pieza fundamental del conjunto parisino. Portugal preparó el torneo en Palm Beach, Florida, donde Ronaldo fue visto relajándose en la playa el 14 de junio, días antes del debut.

Enfrente estará una República Democrática del Congo que regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire con un balance de tres derrotas, cero goles a favor y 14 en contra, incluyendo una goleada de 9-0 ante Yugoslavia.

Su regreso llega 52 años después, tras una clasificación histórica que incluyó eliminar a Nigeria en la repesca africana y vencer a Jamaica 1-0 en la prórroga con gol de Axel Tuanzebe, en el Estadio Akron de Guadalajara, el 31 de marzo de 2026.

Aunque Portugal parte como amplio favorito, los congoleños aspiran a protagonizar una de las primeras sorpresas del torneo aprovechando la presión que pesa sobre los europeos.

Tras el debut ante la RD Congo, Portugal completará su fase de grupos ante Uzbekistán el 23 de junio en Houston y ante Colombia el 27 de junio en Miami, con Ronaldo persiguiendo el único título que aún se le resiste.