Régimen cubano celebra reducción del déficit fiscal, pero los cubanos preguntan: «¿Dónde está ese dinero?»

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad el pasado jueves 30 de julio la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente a 2025, una sesión en la que el régimen presentó los resultados fiscales como una muestra de estabilidad económica, pese a la crisis que continúa golpeando a la población.

El informe fue presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, ante los diputados y con la presencia de Miguel Díaz-Canel, según informó la cuenta oficial de Presidencia Cuba en Facebook.

De acuerdo con las cifras oficiales, el déficit fiscal cerró en 67,642 millones de pesos, equivalente al 5,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), casi 21,000 millones de pesos por debajo del límite máximo autorizado inicialmente, de 88,538,9 millones.

Los ingresos del Estado ascendieron a 463,461 millones de pesos, un 2 % por encima de lo previsto, mientras que los gastos alcanzaron 518,543 millones, lo que representa una ejecución del 97,9 % del presupuesto aprobado.

El Gobierno destacó que los impuestos generaron el 68,6 % de los ingresos, con una recaudación de 311,074 millones de pesos. También señaló que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) recuperó 7,140 millones de pesos en deudas tributarias, un 45 % más que el año anterior.

Según el informe, el 64 % del gasto público se destinó a Salud Pública, Educación, Asistencia y Seguridad Social. Solo el sistema de salud recibió más de 75,000 millones de pesos, mientras que la Seguridad Social ejecutó 60,691 millones, incluyendo el incremento parcial de las pensiones para alrededor de 1,59 millones de jubilados.

No obstante, el propio documento reconoce que persisten problemas como la evasión fiscal y la subdeclaración de ingresos. Además, aunque el 98 % de los contribuyentes ya dispone de cuentas bancarias fiscales, su utilización sigue siendo limitada.

Las cifras oficiales provocaron numerosas reacciones críticas en redes sociales, donde muchos cubanos cuestionaron que esos resultados reflejen la realidad cotidiana de un país marcado por los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y el deterioro de los servicios públicos.

«Yo quisiera saber qué pasó con el presupuesto de Educación de este año 2025. Los pagos fuera de fecha hasta con 15 días de atraso. Hemos salido de vacaciones y todavía no nos han pagado el último mes trabajado ni las vacaciones», escribió una trabajadora del sector.

Otro usuario resumió con ironía su percepción del informe: «A pesar de estar jodidos, estamos menos jodidos, algo así».

El escepticismo también contrasta con estimaciones independientes sobre el desempeño de la economía cubana. El Centro de Estudios de la Economía Cubana calcula que el PIB del país se contrajo alrededor de un 5 % en 2025, acumulando una caída superior al 15 % desde 2020. El propio Díaz-Canel había reconocido anteriormente una contracción superior al 4 % durante los tres primeros trimestres del año.

Mientras el informe oficial atribuye las dificultades económicas a la inflación, la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles y alimentos, así como al embargo estadounidense, las cifras fueron recibidas con incredulidad por numerosos ciudadanos, que las compararon con una realidad marcada por prolongados apagones, desabastecimiento y un deterioro sostenido del poder adquisitivo.

Para 2026, el presupuesto aprobado por el Parlamento contempla 484,121 millones de pesos en ingresos, 550,590 millones en gastos y un déficit fiscal máximo autorizado de 74,500 millones de pesos.