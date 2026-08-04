Rusia entrega equipos audiovisuales al Consejo Electoral Nacional de Cuba

La Comisión Electoral Central de Rusia entregó este martes un lote de equipamiento tecnológico y audiovisual al Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba en un acto celebrado en la sede de la Embajada de Rusia en La Habana.

Los equipos incluyen una cámara réflex Canon EOS 5D Mark IV, una videocámara profesional Canon, una laptop y diversos accesorios para foto y videograbación.

El acto fue presidido por el embajador ruso en Cuba, Víctor Koronelli, y la secretaria del CEN, Eraida Espinosa Aguilar, quienes expresaron, según la publicación oficial de la embajada, «la disposición mutua a profundizar la colaboración ruso-cubana en materia electoral».

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La entrega no es un gesto aislado: apenas cuatro días después, el 8 de agosto, la presidenta de la Comisión Electoral Central rusa, Ella Pamfilova, y la presidenta del CEN cubano, Alina Balseiro Gutiérrez, firmarán en Moscú un memorando de cooperación electoral que busca perfeccionar la legislación electoral cubana, elevar la llamada «cultura jurídica» y promover el uso de tecnologías modernas en los procesos electorales de la Isla.

La delegación cubana realizó una visita de dos días a la Comisión Electoral Central rusa para conocer sus normas y tecnologías antes de la firma del acuerdo.

El CEN es el organismo estatal encargado de organizar y supervisar las elecciones, referendos y consultas populares en Cuba, creado en julio de 2019 y compuesto por 21 miembros que responden ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La cooperación electoral se suma a un patrón más amplio de dependencia creciente del régimen cubano respecto a Moscú, que en los últimos dos años ha incluido donaciones de medicamentos, ambulancias y vehículos, así como compromisos en los sectores energético, militar y financiero.

En febrero de este año, el propio Koronelli había dejado clara la postura de Moscú: «Rusia va a seguir prestando a Cuba un apoyo tanto político como material».

La profundización de la cooperación electoral entre ambos gobiernos resulta significativa dado que Rusia es señalada sistemáticamente por organismos internacionales de derechos humanos como un modelo de elecciones no competitivas, mientras Cuba es un Estado de partido único donde el sistema electoral excluye el pluralismo político real.

El memorando que se firmará en Moscú el 8 de agosto consolidará formalmente ese vínculo, convirtiendo al régimen cubano en un alumno declarado del modelo electoral ruso.