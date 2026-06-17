El potencial Ciclón Tropical Uno amenaza con inundaciones mortales en Texas, Luisiana y el sur de Estados Unidos

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió este martes los primeros avisos oficiales de la temporada ciclónica atlántica 2026 para el Potencial Ciclón Tropical Uno, un sistema que ya provoca inundaciones repentinas peligrosas en porciones de Texas y Luisiana y que podría tocar tierra en el extremo este de Texas o el suroeste de Luisiana en la madrugada del jueves.

A las 4:00 PM hora del centro, el sistema se ubicaba en las coordenadas 27.3°N 97.6°W, aproximadamente 105 km al suroeste de Corpus Christi, Texas, desplazándose hacia el noreste a apenas seis millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 30 mph y una presión mínima de 1,005 mb.

El NHC emitió una Advertencia de Tormenta Tropical para la costa de Luisiana entre Sabine Pass y Morgan City, y una Vigilancia de Tormenta Tropical desde Sargent, Texas, hasta Sabine Pass.

La principal amenaza del sistema no son los vientos sino las lluvias torrenciales. El NHC advirtió de acumulados de entre cinco y diez pulgadas de lluvia, con totales aislados cercanos a las 20 pulgadas, capaces de desencadenar inundaciones repentinas y urbanas peligrosas desde la costa alta de Texas hasta gran parte de Luisiana central y sur, Misisipi y Alabama durante varios días.

«Estamos ante varios días de inundaciones repentinas peligrosas y potencialmente mortales a lo largo de porciones de la costa del Golfo, desde la zona media y alta de Texas hasta gran parte de Luisiana central, Misisipi central y sur, extendiéndose hasta Alabama central durante los próximos días», advirtió el NHC en una actualización en video publicada este martes.

La marejada ciclónica prevista entre Port Bolivar, Texas, y Morgan City, Luisiana, podría alcanzar entre dos y cuatro pies sobre el nivel del suelo si el pico coincide con la pleamar.

El NHC descartó que el sistema alcance intensidad de huracán antes de tocar tierra, dado que solo contará con aproximadamente 24 horas sobre aguas abiertas del Golfo.

La agencia meteorológica lanzó además una advertencia específica sobre el riesgo nocturno: «Recuerde que la mayoría de las muertes por inundaciones repentinas ocurren en vehículos durante la noche. Active las alertas de emergencia inalámbricas en su teléfono inteligente, tenga una radio meteorológica de la NOAA y, por favor, manténgase seguro».

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) confirmó este martes que el sistema no representa peligro para la isla. Según el organismo cubano, el área de bajas presiones se localiza muy próxima a la costa nordeste de México y el litoral sur de Texas, con fuertes núcleos de tormentas que ya generaron precipitaciones intensas desde el nordeste de México hasta el suroeste de Luisiana.

El INSMET señaló que en las próximas 12 a 24 horas el sistema transitará hacia aguas del noroeste del Golfo, donde encontrará «condiciones oceánico-atmosféricas ligeramente favorables para su desarrollo y formación, pudiéndose formar un ciclón tropical durante la tarde de hoy o primeras horas del miércoles».

Este es el primer aviso oficial de la temporada atlántica de huracanes 2026, que comenzó el primero de junio. La NOAA pronosticó en mayo una temporada por debajo de lo normal, con entre ocho y 14 tormentas con nombre, tres a seis huracanes y uno a tres huracanes mayores, con un 55% de probabilidad de actividad inferior al promedio histórico.

La designación «Potencial Ciclón Tropical» es una categoría que el NHC utiliza cuando un sistema aún no está organizado como ciclón tropical pero ya genera peligros costeros que requieren la emisión de alertas. Jefferson Parish, en Luisiana, emitió una alerta de inundación vigente hasta el viernes por la mañana.