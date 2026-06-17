Joven lleva la bandera de Cuba en su toga durante su graduación en California

Un joven cubano inmigrante se convirtió en protagonista de un emotivo momento viral al portar la bandera de Cuba dentro de su toga durante la ceremonia de graduación del Glendale Community College (GCC), celebrada en Glendale, California.
El video publicado en Instagram acumula más de 182,000 vistas.
El protagonista es Ernesto Lozada Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Mecánica nacido y criado en Cuba, quien grabó el clip con un fragmento de la canción «La Gozadera», del dúo Gente de Zona, que dice: «Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera».
La historia de Ernesto va mucho más allá del gesto simbólico. Antes de llegar a Estados Unidos, desarrolló una pasión por la ingeniería participando en competencias nacionales de robótica en la Isla.
Al emigrar, enfrentó el reto de dominar el inglés completando el programa de preparación ESL (programas de asistentes de idioma) del GCC, institución pública de educación superior de ciclo corto (dos años), que posee excelentes programas para transferir estudiantes a universidades de élite.
Lejos de quedarse en lo básico, se convirtió en embajador ESL del centro, ayudando a otros estudiantes inmigrantes en su proceso de adaptación.
También es miembro de la Scholars Honors Society y participó en el proyecto «Go Baby Go», una pasantía de diez semanas en la que estudiantes de ingeniería adaptan autos de juguete para niños con discapacidades físicas.
El logro académico más destacado de Ernesto llegó el pasado 12 de mayo, cuando fue anunciado como uno de los 60 ganadores nacionales de la prestigiosa Jack Kent Cooke Undergraduate Transfer Scholarship 2026, seleccionado entre más de 1,300 solicitantes.
La beca, valorada en hasta $55,000 por año, cubre los costos restantes después de la ayuda institucional y le permitirá transferirse a la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN) para completar su licenciatura.
Sus planes a largo plazo incluyen una maestría en robótica y automatización y, eventualmente, un doctorado.
Al recibir el reconocimiento, Ernesto expresó su gratitud: «Estoy profundamente agradecido con el Glendale Community College por abrirme sus puertas, con mis profesores y consejeros por todo el apoyo a lo largo de este camino, y con la Jack Kent Cooke Foundation por creer en estudiantes como yo y crear estas oportunidades que verdaderamente cambian vidas».
El GCC celebró el logro señalando que es el segundo año consecutivo en que dos de sus estudiantes obtienen este honor, y describió a Ernesto como «un inmigrante recién llegado de Cuba» cuyas experiencias únicas han moldeado su éxito académico.
Él mismo resumió así su trayectoria: «El GCC se convirtió en mucho más que una escuela para mí: se convirtió en un lugar donde encontré apoyo, oportunidades y una comunidad que creyó en mi potencial».
El gesto de llevar la bandera cubana en graduaciones se ha convertido en una tendencia recurrente entre jóvenes cubanos de la diáspora en Estados Unidos, con casos similares documentados en mayo de 2026 y en años anteriores, como expresión de identidad cultural en ceremonias académicas.
A quienes apenas comienzan su camino, Ernesto les dejó un mensaje directo: «No se subestimen ni subestimen su potencial. Muchas oportunidades parecen imposibles al principio, pero el crecimiento ocurre cuando sales de tu zona de confort y crees en tus habilidades».
Preguntas frecuentes sobre la tendencia de portar la bandera cubana en graduaciones en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los jóvenes cubanos en Estados Unidos llevan la bandera cubana en sus graduaciones?
La bandera cubana se ha convertido en un símbolo de identidad y resistencia para los jóvenes cubanos en el exilio. Llevarla en ceremonias de graduación es una manera de honrar sus raíces y expresar orgullo nacional, especialmente en el contexto de la crisis política y social de Cuba.
Publicidad
¿Quién es Ernesto Lozada Gutiérrez y qué logró en su graduación en California?
Ernesto Lozada Gutiérrez es un joven cubano que se graduó en el Glendale Community College en California. Ernesto protagonizó un momento viral al portar la bandera de Cuba en su toga durante la ceremonia de graduación. Además, fue uno de los 60 ganadores de la prestigiosa Jack Kent Cooke Undergraduate Transfer Scholarship 2026, lo que le permitirá continuar sus estudios en la Universidad Estatal de California en Northridge.
Publicidad
¿Qué otros casos de jóvenes cubanos llevando la bandera cubana en graduaciones han sido documentados recientemente?
Recientes graduaciones en Estados Unidos han documentado varios casos virales de jóvenes cubanos llevando la bandera cubana. Por ejemplo, @_gabyyyy_ortega y @nailet_000 en TikTok han compartido videos donde muestran la bandera durante sus ceremonias, reflejando un surgimiento de esta tendencia como expresión de orgullo cultural y resistencia entre la diáspora cubana.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la tendencia de llevar la bandera cubana en graduaciones entre la comunidad cubana en el exilio?
La tendencia ha tenido un impacto significativo entre la comunidad cubana en el exilio, convirtiéndose en un acto de memoria y orgullo colectivo. Estos gestos son vistos como una forma de mantener viva la identidad nacional en momentos personales importantes, como las graduaciones.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.