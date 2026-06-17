Joven lleva la bandera de Cuba en su toga durante su graduación en California

Un joven cubano inmigrante se convirtió en protagonista de un emotivo momento viral al portar la bandera de Cuba dentro de su toga durante la ceremonia de graduación del Glendale Community College (GCC), celebrada en Glendale, California.

El video publicado en Instagram acumula más de 182,000 vistas.

El protagonista es Ernesto Lozada Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Mecánica nacido y criado en Cuba, quien grabó el clip con un fragmento de la canción «La Gozadera», del dúo Gente de Zona, que dice: «Yo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera».

La historia de Ernesto va mucho más allá del gesto simbólico. Antes de llegar a Estados Unidos, desarrolló una pasión por la ingeniería participando en competencias nacionales de robótica en la Isla.

Al emigrar, enfrentó el reto de dominar el inglés completando el programa de preparación ESL (programas de asistentes de idioma) del GCC, institución pública de educación superior de ciclo corto (dos años), que posee excelentes programas para transferir estudiantes a universidades de élite.

Lejos de quedarse en lo básico, se convirtió en embajador ESL del centro, ayudando a otros estudiantes inmigrantes en su proceso de adaptación.

También es miembro de la Scholars Honors Society y participó en el proyecto «Go Baby Go», una pasantía de diez semanas en la que estudiantes de ingeniería adaptan autos de juguete para niños con discapacidades físicas.

El logro académico más destacado de Ernesto llegó el pasado 12 de mayo, cuando fue anunciado como uno de los 60 ganadores nacionales de la prestigiosa Jack Kent Cooke Undergraduate Transfer Scholarship 2026, seleccionado entre más de 1,300 solicitantes.

La beca, valorada en hasta $55,000 por año, cubre los costos restantes después de la ayuda institucional y le permitirá transferirse a la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN) para completar su licenciatura.

Sus planes a largo plazo incluyen una maestría en robótica y automatización y, eventualmente, un doctorado.

Al recibir el reconocimiento, Ernesto expresó su gratitud: «Estoy profundamente agradecido con el Glendale Community College por abrirme sus puertas, con mis profesores y consejeros por todo el apoyo a lo largo de este camino, y con la Jack Kent Cooke Foundation por creer en estudiantes como yo y crear estas oportunidades que verdaderamente cambian vidas».

El GCC celebró el logro señalando que es el segundo año consecutivo en que dos de sus estudiantes obtienen este honor, y describió a Ernesto como «un inmigrante recién llegado de Cuba» cuyas experiencias únicas han moldeado su éxito académico.

Él mismo resumió así su trayectoria: «El GCC se convirtió en mucho más que una escuela para mí: se convirtió en un lugar donde encontré apoyo, oportunidades y una comunidad que creyó en mi potencial».

El gesto de llevar la bandera cubana en graduaciones se ha convertido en una tendencia recurrente entre jóvenes cubanos de la diáspora en Estados Unidos, con casos similares documentados en mayo de 2026 y en años anteriores, como expresión de identidad cultural en ceremonias académicas.

A quienes apenas comienzan su camino, Ernesto les dejó un mensaje directo: «No se subestimen ni subestimen su potencial. Muchas oportunidades parecen imposibles al principio, pero el crecimiento ocurre cuando sales de tu zona de confort y crees en tus habilidades».