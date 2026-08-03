Matan a joven cubano en Cienfuegos durante un asalto para robarle su motorina eléctrica

Carlos Luis Suárez Navarro, un joven de entre 23 y 24 años, perdió la vida el sábado 1 de agosto en el terraplén que comunica Palmira con Camarones, en la provincia de Cienfuegos, durante lo que habría sido un violento asalto para robarle su motorina eléctrica, según información difundida en redes sociales por el reportero de sucesos Niover Licea.
De acuerdo con múltiples denuncias recibidas por la plataforma de denuncia ciudadana 'Nio Reportando un Crimen', el joven había sido contratado para realizar un viaje en su vehículo cuando fue atacado con un arma blanca. Datos preliminares, que no han sido confirmados de manera oficial, indican que la víctima habría sido degollada.
Las autoridades cubanas no han emitido ningún pronunciamiento sobre el caso ni han informado de detenciones, y las circunstancias exactas del crimen permanecen sin verificación independiente.
En las horas posteriores al hecho circularon versiones que señalan a un individuo identificado únicamente como «Marcos», de aproximadamente 28 años, quien presuntamente habría solicitado el viaje y no habría sido localizado desde entonces. Según testimonios recogidos por la plataforma, esta persona tendría fama en la zona por presuntos robos.
Sin embargo, Licea advirtió expresamente que «no ha podido corroborar de manera independiente esa información ni existe, hasta el momento, confirmación oficial de que Marcos tenga relación con el asesinato de Carlos Luis Suárez Navarro».
Cabe señalar que existe una discrepancia en la propia fuente sobre el apellido materno de la víctima: 'Nio Reportando un Crimen' lo identifica primero como Suárez Navarro, pero luego su publicación lo identifica como Suárez García.
La noticia generó una ola de condolencias y mensajes de indignación en redes sociales. «EPD, hermano. No sabes cuánto siento esa noticia. Un muchacho joven lleno de vida, por Dios», escribió uno de sus amigos. Otro expresó: «Ojalá se haga la justicia necesaria con los descarados que te quitaron la vida, mi hermano. Que Dios te tenga en la gloria».
Varios internautas también alertaron sobre el peligro que enfrentan quienes ofrecen servicios de transporte informal. «Los choferes tienen que tirarle una foto al cliente y mandarlo a un familiar por WhatsApp», aconsejó uno de ellos. «Cómo poner freno a tanta violencia. Aquí en La Habana pasó un caso parecido», lamentó otro usuario.
El crimen se suma a una cadena de hechos similares que sacuden a Cuba en 2026.
En abril pasado, Adonis Fuentes González fue asesinado en la propia ciudad de Cienfuegos durante un asalto para robarle la batería de su triciclo eléctrico.
Ese mismo mes, las autoridades buscaban a Orlando Rey, alias «El Bufón», sospechoso de otro crimen en el municipio de Palmira, el mismo municipio desde cuyo terraplén hacia Camarones habría ocurrido el ataque contra Suárez Navarro.
A nivel nacional, en mayo fueron asesinados Dairon Urbay Solan en Remedios, Villa Clara, y Ramón Orlando Martínez en Santiago de Cuba, ambos durante asaltos para robarles sus triciclos eléctricos.
En febrero, tres hombres recibieron condena a cadena perpetua en Santiago de Cuba por asesinar premeditadamente a un motorista para robar su moto y revender las piezas.
Cubalex documentó 28 homicidios en Cuba solo durante junio de 2026, en el marco de una escalada de violencia social sin precedentes recientes que los analistas vinculan al deterioro económico y social que atraviesa la isla tras décadas de dictadura.
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