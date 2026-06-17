¡Mía es demasiado bella! Hija de Bebeshito y Rachel Arderi se roba el show en sus fotos del Mundial

La pequeña Mía, hija de Rachel Arderi y el cantante Oniel Bebeshito, terminó siendo la verdadera protagonista de la más reciente publicación mundialista de su mamá en Instagram, opacando con su ternura el atrevido look que la influencer cubana había preparado para la ocasión.

Este miércoles, Rachel compartió un carrusel de fotos en el que luce un conjunto confeccionado a partir de camisetas de Argentina, Brasil y Portugal, tomadas junto a un automóvil rosa y con el mar de fondo. El post acumuló miles de «me gusta» en pocas horas.

Sin embargo, los comentarios no tardaron en desviarse hacia Mía, quien aparece en las imágenes con un conjunto de dos piezas en colores rojo, amarillo, azul y blanco que hace juego con el espíritu del torneo, sosteniendo una pelota de fútbol y con su cabello oscuro y rizado recogido con accesorios de colores.

Captura de Instagram

En una de las fotografías más tiernas, la niña le da un beso en la mejilla a su mamá, quien responde con un gesto de puchero. Ambas llevan accesorios florales en el cabello y combinan sus outfits en los mismos colores mundialistas.

La propia Rachel terminó reconociendo lo que todos veían: «Hay una personita que se robó toda la atención de mi post », escribió en sus Stories de Instagram, confirmando que la dulzura de Mía había eclipsado su elaborado estilismo.

Mía nació en Miami el 4 de septiembre de 2024 y desde entonces ha sido protagonista frecuente de las publicaciones familiares. Sus padres le crearon una cuenta propia en Instagram que en diciembre de 2024 superó los 28,000 seguidores en un solo día, y cuya primera publicación acumuló 67,000 «me gusta».

Bebeshito también se sumó a la fiebre mundialista compartiendo un video de Rachel bailando con el mismo outfit mientras sonaba una de sus canciones recientes, lo que disparó aún más las interacciones de la pareja en redes.

La familia ha estado muy activa durante el Mundial 2026. En mayo, asistieron juntos a un partido del Inter Miami en el Nu Stadium de Miami, donde celebraron un gol de Lionel Messi.

Rachel Arderi, oriunda de Santiago de Cuba y radicada en Miami, cuenta con cerca de un millón de seguidores en Instagram y se ha convertido en una de las influencers cubanas más seguidas del entretenimiento en Estados Unidos. Junto a Bebeshito, forman una de las parejas más populares del medio, y Mía —con apenas un año y nueve meses— ya demuestra que heredó el magnetismo de sus padres ante las cámaras.