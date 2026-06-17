Así suena "Toma Coco": El tema de Osmani García para este verano

Osmani García lanzó el 4 de junio su nuevo sencillo «Toma Coco», una apuesta directa al reggaeton bailable de verano grabada junto a The Saint y Dalan La Fama, con videoclip oficial disponible en YouTube que ya supera las 628,000 vistas.
El video oficial de «Toma Coco» fue filmado en Miami y en el nuevo hotel Baymahni en las Bahamas, con producción musical de Frank Pal y Aron J.
La canción gira en torno a una doble metáfora con el coco como elemento central, mezclando referencias al verano, Miami, el baile y alguna que otra frase con doble sentido. Su estribillo pegajoso —«Toma, toma coco, toma, toma, toma coco»— y un ritmo urbano directo la convierten en una pista diseñada para bailar este verano.
La letra arranca con una declaración que resume el espíritu del tema: «Yo tengo una mami que me tiene loco. Ninguna tiene su saoco. Es loca conmigo cuando yo la toco. Estamos en Miami tomando agüita de coco».
La viralidad del tema ya se hace notar en redes sociales. Este martes, Osmani García publicó un reel en Instagram convocando a sus seguidores a enviar videos bailando «el tema del verano», en el video aparece el grupo de baile cubano Los DatWay interpretando la coreografía para el tema, lo que amplió aún más el alcance de la canción en plataformas digitales.
El lanzamiento llega en un año de intensa actividad para el artista cubano. En marzo, Osmani García actuó en el Ultra Music Festival Miami y en mayo, lanzó el videoclip «Safari» para celebrar el cumpleaños de su esposa Laura.
Con «Toma Coco» como bandera, Osmani García confirma su apuesta para el verano 2026 y su estribillo contagioso ya empieza a moverse en las redes.
Preguntas Frecuentes sobre "Toma Coco" de Osmani García y el Fenómeno del Reparto Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es "Toma Coco" y quiénes participan en la canción?
"Toma Coco" es un sencillo de reggaetón bailable lanzado por Osmani García el 4 de junio de 2026. La canción cuenta con la colaboración de The Saint y Dalan La Fama, y se caracteriza por su estribillo pegajoso y ritmo urbano diseñado para el verano. Su videoclip fue filmado en Miami y en el hotel Baymahni en las Bahamas.
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¿Cuántas visualizaciones ha alcanzado "Toma Coco" en YouTube?
El videoclip de "Toma Coco" ya supera las 628,000 vistas en YouTube, demostrando su creciente popularidad y viralidad en redes sociales.
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¿Qué impacto está teniendo el reparto cubano en la música internacional?
El reparto cubano está viviendo su mayor pico de proyección internacional en 2026. Artistas como Maluma, Greeicy y Ryan Castro se han sumado a la fiebre del género, compartiendo y bailando temas como "Dichávate", lo que ha llevado esta música a nuevos públicos alrededor del mundo.
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¿Qué otros proyectos tiene Osmani García para 2026?
Osmani García tiene un año lleno de actividad, habiendo participado en el Ultra Music Festival Miami 2026 y lanzado varios videoclips. Además, está trabajando en un proyecto colaborativo titulado "Electronic Love", que incluirá cinco nuevas canciones y una gira por festivales internacionales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.