Así suena "Toma Coco": El tema de Osmani García para este verano

Osmani García lanzó el 4 de junio su nuevo sencillo «Toma Coco», una apuesta directa al reggaeton bailable de verano grabada junto a The Saint y Dalan La Fama, con videoclip oficial disponible en YouTube que ya supera las 628,000 vistas.

El video oficial de «Toma Coco» fue filmado en Miami y en el nuevo hotel Baymahni en las Bahamas, con producción musical de Frank Pal y Aron J.

La canción gira en torno a una doble metáfora con el coco como elemento central, mezclando referencias al verano, Miami, el baile y alguna que otra frase con doble sentido. Su estribillo pegajoso —«Toma, toma coco, toma, toma, toma coco»— y un ritmo urbano directo la convierten en una pista diseñada para bailar este verano.

La letra arranca con una declaración que resume el espíritu del tema: «Yo tengo una mami que me tiene loco. Ninguna tiene su saoco. Es loca conmigo cuando yo la toco. Estamos en Miami tomando agüita de coco».

La viralidad del tema ya se hace notar en redes sociales. Este martes, Osmani García publicó un reel en Instagram convocando a sus seguidores a enviar videos bailando «el tema del verano», en el video aparece el grupo de baile cubano Los DatWay interpretando la coreografía para el tema, lo que amplió aún más el alcance de la canción en plataformas digitales.

El lanzamiento llega en un año de intensa actividad para el artista cubano. En marzo, Osmani García actuó en el Ultra Music Festival Miami y en mayo, lanzó el videoclip «Safari» para celebrar el cumpleaños de su esposa Laura.

Con «Toma Coco» como bandera, Osmani García confirma su apuesta para el verano 2026 y su estribillo contagioso ya empieza a moverse en las redes.