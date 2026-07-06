"Lo más rico que tiene Miami": El tema de Osmani García, Fuego y Srta. Dayana que te pone a bailar

Osmani García se alió con Fuego y Srta. Dayana para lanzar «Lo más rico que tiene Miami», un sencillo veraniego con toque de mambo y estilo urbano que desde su estreno el pasado viernes no ha parado de sonar.
El video oficial llegó al canal de YouTube del artista cubano el 3 de julio y en apenas tres días superó las 188,000 vistas, consolidándose como uno de los lanzamientos que apuntan a conquistar este verano en la Ciudad del Sol.
La canción es una celebración sin frenos de Miami: sus playas, su vida nocturna, el champán y el espíritu emprendedor de las mujeres latinas que habitan la ciudad.
La producción, firmada por DJ Volumen, tiene un ritmo pegajoso y repetitivo que invita al baile desde los primeros segundos.
El lanzamiento llega en plena temporada alta de Miami como destino del entretenimiento latino, y Osmani García lo anunció en Instagram el 4 de julio etiquetando a sus colaboradoras con un mensaje directo: «Estreno en YouTube. LO MÁS RICO QUE TIENE MIAMI».
Este es otro lanzamiento relevante del artista en lo que va de año. Antes llegaron su participación en el Ultra Music Festival Miami en marzo, el videoclip «Safari/Un Amor de Leyenda» grabado en África en mayo, y el sencillo «Toma Coco» lanzado en junio.
Srta. Dayana, también demuestra con creces que tras convertirse en mamá por segunda vez está de vuelta al ruedo en lo que a música se refiere.
Si estás listo para bailar y ponerle sabor a este verano aquí te dejamos con "Lo más rico que tiene Miami":
Preguntas Frecuentes sobre el Nuevo Sencillo de Osmani García, Fuego y Srta. Dayana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el nuevo sencillo de Osmani García y sus colaboraciones?
El nuevo sencillo de Osmani García se titula «Lo más rico que tiene Miami» y cuenta con la colaboración de Fuego y Srta. Dayana. El tema mezcla mambo con estilos urbanos y celebra la vida en Miami.
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¿Cómo ha sido la recepción del videoclip de «Lo más rico que tiene Miami»?
El videoclip oficial, lanzado el 3 de julio, ha tenido una excelente recepción, superando las 188,000 vistas en solo tres días. Esto demuestra el impacto positivo y la popularidad del sencillo en plataformas digitales.
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¿Qué otros proyectos ha lanzado Osmani García en 2026?
En 2026, Osmani García ha tenido un año muy activo. Entre sus proyectos destacan su participación en el Ultra Music Festival Miami, el lanzamiento del videoclip «Safari/Un Amor de Leyenda» en África, y el sencillo «Toma Coco». Osmani García ha demostrado una intensa actividad creativa y musical durante este año.
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¿Cuál es el tema principal de la canción «Lo más rico que tiene Miami»?
La canción es una celebración de Miami, enfocándose en sus playas, vida nocturna, y el espíritu emprendedor de las mujeres latinas que viven allí. El tema principal es la vibrante y diversa cultura de Miami, ofreciendo una experiencia veraniega que invita al baile y la celebración.
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