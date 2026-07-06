"Lo más rico que tiene Miami": El tema de Osmani García, Fuego y Srta. Dayana que te pone a bailar

Osmani García se alió con Fuego y Srta. Dayana para lanzar «Lo más rico que tiene Miami», un sencillo veraniego con toque de mambo y estilo urbano que desde su estreno el pasado viernes no ha parado de sonar.

El video oficial llegó al canal de YouTube del artista cubano el 3 de julio y en apenas tres días superó las 188,000 vistas, consolidándose como uno de los lanzamientos que apuntan a conquistar este verano en la Ciudad del Sol.

La canción es una celebración sin frenos de Miami: sus playas, su vida nocturna, el champán y el espíritu emprendedor de las mujeres latinas que habitan la ciudad.

La producción, firmada por DJ Volumen, tiene un ritmo pegajoso y repetitivo que invita al baile desde los primeros segundos.

El lanzamiento llega en plena temporada alta de Miami como destino del entretenimiento latino, y Osmani García lo anunció en Instagram el 4 de julio etiquetando a sus colaboradoras con un mensaje directo: «Estreno en YouTube. LO MÁS RICO QUE TIENE MIAMI».

Este es otro lanzamiento relevante del artista en lo que va de año. Antes llegaron su participación en el Ultra Music Festival Miami en marzo, el videoclip «Safari/Un Amor de Leyenda» grabado en África en mayo, y el sencillo «Toma Coco» lanzado en junio.

Srta. Dayana, también demuestra con creces que tras convertirse en mamá por segunda vez está de vuelta al ruedo en lo que a música se refiere.

Si estás listo para bailar y ponerle sabor a este verano aquí te dejamos con "Lo más rico que tiene Miami":