La represión no cesa: detienen nuevamente a la intelectual cubana Alina Bárbara López

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La intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida este jueves en el Parque de la Libertad de Matanzas cuando intentaba ejercer su protesta cívica mensual pacífica, según una alerta publicada en su cuenta de Facebook, presumiblemente por su hija, quien habitualmente actualiza esa página cuando la catedrática es detenida e incomunicada.

El mensaje publicado en la red social fue escueto y urgente: «ALINA ACABA DE SER DETENIDA en el parque de la libertad mientras intentaba ejercer su derecho a la protesta pacífica. Suponemos que la llevan a la estación de PNR de Playa. Por favor compartan este atropello. Libertad».

La detención tiene una carga simbólica particular: este jueves se cumplen exactamente dos años desde que Alina Bárbara y la socióloga Jenny Pantoja Torres fueran detenidas y golpeadas por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria en la carretera de Vía Blanca el 18 de junio de 2024, cuando se dirigían a La Habana a protestar.

En su publicación del miércoles, la propia Alina Bárbara había anunciado su intención de acudir al parque entre las 11 y las 12 del mediodía con un cartel de «Amnistía presos políticos», y recordó aquel episodio con sus propias palabras: «Mañana 18 de junio se cumplen dos años de que Jenny Pantoja y yo fuéramos detenidas arbitrariamente y golpeadas con brutalidad por oficiales de la policía en el borde de un tramo de la carretera de Vía Blanca».

Tras aquella golpiza de 2024, ambas activistas fueron acusadas paradójicamente del delito de «atentado» —supuestamente contra la oficial que las agredió—.

La fiscal Ana Lilian Caballero Arango solicita cuatro años de prisión para Alina Bárbara y tres para Jenny.

El juicio, programado para el 30 de enero de 2026 ante el Tribunal Municipal Popular de Matanzas, fue suspendido indefinidamente por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez sin fijar nueva fecha.

A pesar de permanecer bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria desde hace dos años, Alina Bárbara no ha cesado sus protestas mensuales.

El patrón represivo se ha repetido con regularidad en 2026: el 18 de febrero fue retenida durante 12 horas junto al activista Leonardo Romero Negrín, y el 18 de abril fue detenida y retenida casi diez horas en la Unidad de Policía.

El Observatorio de Libertad Académica también emitió este jueves una alerta de detención arbitraria dirigida a organismos como la UNESCO, la Unión Europea en Cuba, Scholars at Risk, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

En su comunicado señaló: «Una vez más, el Gobierno de Cuba decide marginarse de cualquier noción de democracia y manifiesta su naturaleza ilegítima contra el derecho al disenso de la ciudadanía».

Doctora en Ciencias Filosóficas, miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba y profesora universitaria en Matanzas, Alina Bárbara fue expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su postura cívica.

Desde marzo de 2023 realiza estas protestas pacíficas cada día 18, exigiendo amnistía para los presos políticos y el establecimiento del Estado de Derecho.

En su publicación del miércoles, la intelectual resumió con claridad el sentido de su perseverancia: «No se trata de egocentrismo ni locura, como han dicho los represores para intentar desacreditar nuestra perseverancia. Se trata de dignidad. De mantener la cabeza erguida y defender nuestros derechos ciudadanos».