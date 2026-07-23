Músico cubano denuncia la «desesperanza total» tras respuesta de Díaz-Canel sobre la crisis

El rapero y compositor cubano Jotabarrioz publicó este miércoles en Facebook una denuncia pública contra la respuesta que Miguel Díaz-Canel ofreció cuando le preguntaron si Cuba puede salir de la crisis, calificándola de «vaga e inexacta» y señalando que lo más grave no es la crisis en sí, sino la ausencia total de soluciones por parte de quienes gobiernan el país.

El detonante fue una entrevista que Díaz-Canel concedió a RT en Español el 20 de julio, en la que respondió a la pregunta sobre la salida a la crisis con una frase atribuida al escritor Eduardo Galeano: «La utopía está en el horizonte... ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo». La respuesta desató una ola de críticas en redes sociales y entre figuras públicas cubanas.

Jotabarrioz, nombre artístico de Jesús Andrés Barrios Sánchez, reaccionó con una publicación en Facebook en la que advirtió que la propia palabra utopía delata el fondo del mensaje oficial: «Sépase que la palabra utopía significa un 'sueño muy difícil o casi imposible de cumplir'. Ante esta pregunta tan necesaria que se le hizo a Miguel Díaz-Canel su respuesta fue una frase vaga e inexacta».

Para el artista, la metáfora presidencial no es un detalle menor, sino la confirmación de algo más profundo y doloroso: «El problema no es la crisis en sí: es la falta de respuestas y soluciones de las personas que administran el país. Si tanto nos arde la carencia de básicamente TODO, más terrible es la DESESPERANZA total en la que estamos sumidos».

Jotabarrioz rechazó el discurso oficial que, a su juicio, distorsiona la realidad con eufemismos: «No son tiempos de frases poéticas, de posturas ideológicas ni de seguir romantizando la profunda miseria en la que estamos hundidos. No son tiempos para seguir confundiendo resistencia con estancamiento, soberanía con tozudez ni resiliencia con supervivencia».

El músico, que ha trabajado como presentador del programa Cuerda Viva en la televisión estatal cubana, fue directo al reclamar lo que considera derechos básicos: «No quiero una utopía. Quiero el sueño alcanzable de vivir a la altura de mis capacidades. Quiero un país donde comer, tener agua y electricidad no sea un lujo ni defina mi clase social».

Describió la cotidianidad cubana con imágenes que resumen la degradación del día a día: «Quiero un país que me deje diseñar mis proyectos sin que mi techo de preocupaciones se limite en buscar la comida del día como un cazador de las cavernas, o estar descifrando códigos para saber cuándo me tocan dos horas de luz».

La publicación llega en medio de la peor crisis energética de Cuba en décadas: en mayo de 2026 el país registró un déficit eléctrico récord de 2.174 MW, con hasta el 70% del territorio sin electricidad de forma simultánea. En julio, 106 centrales de generación distribuida permanecen paralizadas por falta de combustible.

El propio Díaz-Canel admitió en esa misma entrevista que hacía seis meses no llegaba un barco de combustible a Cuba, salvo uno ruso, y que la isla produce apenas 40,000 barriles diarios de petróleo cuando necesita entre 90,000 y 110,000 para sostener su economía.

La voz de Jotabarrioz se suma a otras que han respondido con dureza a la metáfora presidencial. La intelectual Alina Bárbara López —bajo reclusión domiciliaria desde junio de 2024— afirmó que «nadie como el presidente cubano para decir estupideces en tono grandilocuente». El actor Luis Alberto García Novoa exigió este miércoles «hechos, no promesas» tras escuchar la respuesta de Díaz-Canel.

«Me dobla el corazón despertar todos los días viviendo el mismo día, me retuerce el alma ver a colegas, amigos, gente en la calle con las casas y los ojos apagados», escribió Jotabarrioz, cerrando su publicación con una imagen que condensa el estado de ánimo de una generación: caminar mil pasos con los zapatos gastados y no ver nada en el horizonte, «solo una distopía de basureros y sombras».