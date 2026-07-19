Ulises Toirac: «Todos los que están presos por sus ideas deberían ser liberados, sin secuestros ni deportaciones disfrazadas»

El humorista cubano Ulises Toirac publicó este domingo en su perfil de Facebook una declaración en la que exige la liberación de todos los presos políticos en Cuba, no solo de Luis Manuel Otero Alcántara, y denuncia las prácticas del régimen para deshacerse de opositores mediante lo que él llama secuestros y deportaciones encubiertas.
«Luis Manuel Otero solamente no, todos los que están presos por sus ideas y por expresarlas debían ser liberados. Sin secuestros y sin deportarlos con disfraz», escribió Toirac en el texto publicado en su cuenta de Facebook.
La publicación llega un día después de que Otero Alcántara, cofundador del Movimiento San Isidro y una de las figuras más emblemática de la represión desatada tras las protestas del 11 de julio de 2021, llegara a Miami tras cumplir cinco años de condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
Su liberación fue condicionada al exilio definitivo e irrevocable, una práctica que el régimen ha utilizado históricamente para neutralizar a opositores de alto perfil sin permitirles continuar su activismo en la isla.
Toirac también mencionó explícitamente el caso de la profesora Alina Bárbara López Hernández: «No se debía perseguir o acosar o secuestrar a nadie como sucede a menudo con la profe Alina Bárbara López Hernández y con otros».
La historiadora y activista fue detenida por la Seguridad del Estado el sábado en Matanzas mientras intentaba realizar su protesta cívica mensual del día 18, coincidiendo con el Día Internacional de Nelson Mandela.
En su publicación, Toirac también criticó con dureza la dinámica de las redes sociales y la falta de unidad entre quienes se oponen al régimen.
«Las redes son como el cardumen del odio. El hogar del chisme y el brete. La droga que provoca un subidón de estupidez mezclada con valentía tras el móvil e inteligencia de protozoo», escribió.
El humorista advirtió que esa fragmentación interna termina beneficiando al régimen: «No quieren la luz, no paran en la insuficiencia propia y esquilman, cuestionan, bretean, y de paso le hacen la tarea al que los quiere sin unidad».
La declaración es coherente con el diagnóstico que Toirac ha sostenido a lo largo de 2026, cuando describió a Cuba como un «laberinto sin solución» y cuestionó los indultos selectivos del gobierno, que excluyen a los condenados por «delitos contra la autoridad», categoría usada para procesar a manifestantes del 11J.
Toirac cerró su publicación con una advertencia que resume su postura: «Y luego me critican cuando declaro que esto no se va a arreglar más nunca. La libertad de opinar lleva la responsabilidad de ejercerlo».
Preguntas frecuentes sobre la represión y los presos políticos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Ulises Toirac exige la liberación de los presos políticos en Cuba?
Ulises Toirac exige la liberación de todos los presos políticos en Cuba porque considera que están injustamente encarcelados por expresar sus ideas. Denuncia las tácticas represivas del régimen, como los secuestros y deportaciones encubiertas, para silenciar a los opositores. Toirac sostiene que la verdadera solución para Cuba es lograr un entorno donde la libertad de pensamiento y expresión sea respetada, y donde no se castigue a quienes disienten del gobierno.
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¿Qué prácticas utiliza el régimen cubano contra los opositores?
El régimen cubano emplea prácticas como secuestros, detenciones arbitrarias y deportaciones disfrazadas para deshacerse de opositores. Estas tácticas buscan silenciar a quienes critican al gobierno, como en los casos de Luis Manuel Otero Alcántara y Alina Bárbara López Hernández. Además, el régimen suele condicionar la liberación de presos políticos al exilio definitivo, como ocurrió con Otero Alcántara, quien fue obligado a abandonar el país tras cumplir su condena.
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¿Cuál es el estado actual de los presos políticos en Cuba?
Según datos de Prisoners Defenders, Cuba tiene un récord histórico de 1,306 presos políticos al cierre de junio de 2026, incluyendo 40 menores de edad. La cifra refleja la represión continua del régimen, especialmente contra aquellos que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. El gobierno cubano no ha incluido a estos presos en indultos masivos, y muchos de ellos enfrentan condiciones severas de encarcelamiento.
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¿Cómo afecta la represión al activismo en Cuba?
La represión afecta gravemente al activismo en Cuba, ya que criminaliza a los ciudadanos que expresan opiniones contrarias al régimen. Activistas como Alina Bárbara López Hernández y grupos como El4tico enfrentan detenciones y acoso constante, lo que limita su capacidad de operar libremente. Esta represión se combina con un clima de miedo e impunidad, donde la expresión del pensamiento independiente es castigada severamente.
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