Ulises Toirac: «Todos los que están presos por sus ideas deberían ser liberados, sin secuestros ni deportaciones disfrazadas»

El humorista cubano Ulises Toirac publicó este domingo en su perfil de Facebook una declaración en la que exige la liberación de todos los presos políticos en Cuba, no solo de Luis Manuel Otero Alcántara, y denuncia las prácticas del régimen para deshacerse de opositores mediante lo que él llama secuestros y deportaciones encubiertas.

«Luis Manuel Otero solamente no, todos los que están presos por sus ideas y por expresarlas debían ser liberados. Sin secuestros y sin deportarlos con disfraz», escribió Toirac en el texto publicado en su cuenta de Facebook.

La publicación llega un día después de que Otero Alcántara, cofundador del Movimiento San Isidro y una de las figuras más emblemática de la represión desatada tras las protestas del 11 de julio de 2021, llegara a Miami tras cumplir cinco años de condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

Su liberación fue condicionada al exilio definitivo e irrevocable, una práctica que el régimen ha utilizado históricamente para neutralizar a opositores de alto perfil sin permitirles continuar su activismo en la isla.

Toirac también mencionó explícitamente el caso de la profesora Alina Bárbara López Hernández: «No se debía perseguir o acosar o secuestrar a nadie como sucede a menudo con la profe Alina Bárbara López Hernández y con otros».

La historiadora y activista fue detenida por la Seguridad del Estado el sábado en Matanzas mientras intentaba realizar su protesta cívica mensual del día 18, coincidiendo con el Día Internacional de Nelson Mandela.

En su publicación, Toirac también criticó con dureza la dinámica de las redes sociales y la falta de unidad entre quienes se oponen al régimen.

«Las redes son como el cardumen del odio. El hogar del chisme y el brete. La droga que provoca un subidón de estupidez mezclada con valentía tras el móvil e inteligencia de protozoo», escribió.

El humorista advirtió que esa fragmentación interna termina beneficiando al régimen: «No quieren la luz, no paran en la insuficiencia propia y esquilman, cuestionan, bretean, y de paso le hacen la tarea al que los quiere sin unidad».

La declaración es coherente con el diagnóstico que Toirac ha sostenido a lo largo de 2026, cuando describió a Cuba como un «laberinto sin solución» y cuestionó los indultos selectivos del gobierno, que excluyen a los condenados por «delitos contra la autoridad», categoría usada para procesar a manifestantes del 11J.

Toirac cerró su publicación con una advertencia que resume su postura: «Y luego me critican cuando declaro que esto no se va a arreglar más nunca. La libertad de opinar lleva la responsabilidad de ejercerlo».