Apagones empujan a cubanos a dormir en casas de campaña y bajo mosquiteros en la playa

Una cubana identificada como Lesly Morales publicó en Facebook un video que muestra cómo presuntamente ella y su familia instalaron una carpa de campaña y un mosquitero en la playa de Guanabo, al este de La Habana, para pasar la noche al aire libre y escapar del calor insoportable que dejan los apagones y los mosquitos.
El video publicado en Facebook muestra una tienda tipo domo de color verde y gris sobre la arena, junto a un mosquitero blanco y objetos personales, con el texto: «Escapando del apagón, amanecimos en la playa de Guanabo».
La publicación acumuló más de 21,800 reproducciones, 552 likes y 65 comentarios, y se convirtió en un reflejo de la desesperación que viven miles de familias cubanas ante una crisis energética que no da tregua en pleno verano.
Más allá de lo anecdótico, la escena refleja la severa crisis que enfrentan los cubanos, obligados a buscar soluciones desesperadas y, a veces, tan inusuales como dormir en la playa para escapar de los apagones.
Guanabo, ubicada a 27 kilómetros al este de La Habana en el municipio Habana del Este, es la playa más extensa de la costa atlántica habanera, con cinco kilómetros de costa y más de 15,000 habitantes.
La zona ya cargaba con su propio drama antes de este video. Según un reporte de Martí Noticias, en Guanabo «se sobrevive entre apagones, escasez de agua y basurero».
En junio de 2026, La Habana registra apagones de entre 20 y 24 horas diarias, con algunos barrios que reportaron apenas dos horas de electricidad en cuatro días.
En Matanzas, entre el 14 y el 17 de junio, los cortes alcanzaron las 85 horas consecutivas.
El déficit eléctrico nacional supera los 1,900 MW en horas pico, y más del 65% del país queda sin electricidad durante los horarios de mayor demanda, según múltiples reportes.
Con temperaturas que oscilan entre 24°C y 31°C y alta humedad, las noches sin ventilación ni refrigeración se vuelven insoportables.
Cubanos han denunciado en redes que duermen con dolores de espalda por no poder descansar, y que sus aspiraciones se han reducido a lo más básico: «Dormir ocho horas y beber agua fría».
Otra cubana resumió la situación con una frase que circuló ampliamente: «Aquí ya ni explicaciones te dan, cincuenta, ochenta, las horas que sean sin luz».
Ante la imposibilidad de dormir en sus casas, los cubanos han recurrido a estrategias improvisadas: ventiladores artesanales con hielo, ventiladores acoplados a bicicletas y, como en el caso de Guanabo, carpas y mosquiteros directamente sobre la arena.
El contraste resulta especialmente doloroso: mientras la población soporta noches de calor sin electricidad, los hoteles turísticos controlados por GAESA en Varadero y Cayo Coco mantienen energía garantizada con plantas propias.
La crisis energética cubana acumula décadas de deterioro estructural por falta de inversión, envejecimiento de las termoeléctricas y escasez de combustible importado, consecuencia directa de 67 años de gestión dictatorial del sistema eléctrico nacional.
Una cubana lo sintetizó con una advertencia que muchos comparten: «Te vas a levantar deprimida con estos apagones».
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo están afrontando los cubanos los apagones en verano?
Los cubanos están recurriendo a métodos improvisados para enfrentar los apagones, como dormir en casas de campaña y bajo mosquiteros en la playa, usar ventiladores artesanales con hielo y ventilar sus hogares lo mejor posible. La situación refleja la desesperación ante la falta de electricidad en medio de altas temperaturas y humedad.
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¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida diaria de los cubanos?
Los apagones han generado un impacto negativo significativo en la vida diaria, causando desde la pérdida de alimentos por falta de refrigeración hasta la cancelación de cirugías en hospitales. La falta de electricidad afecta la calidad del sueño, la salud mental y agrava la ya existente escasez de agua y gas, deteriorando aún más las condiciones de vida.
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¿Cuáles son las causas detrás de la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba se debe a varios factores estructurales, como el envejecimiento de las termoeléctricas, falta de inversión en infraestructura y escasez de combustible. Estas condiciones, acumuladas durante décadas de gestión ineficiente, han llevado al colapso del sistema eléctrico nacional.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
Hasta la fecha, el gobierno cubano no ha implementado soluciones efectivas para resolver la crisis energética. Las declaraciones oficiales se limitan a reconocer la gravedad del problema sin ofrecer un plan concreto para mejorar la situación, mientras la población continúa sufriendo las consecuencias.
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¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la crisis de apagones?
La población cubana ha reaccionado con protestas y manifestaciones en varias regiones del país, expresando su frustración por la falta de electricidad y agua. Estas manifestaciones reflejan el creciente malestar social y la desesperación de un pueblo cansado de vivir en condiciones tan precarias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.