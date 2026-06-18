Apagones empujan a cubanos a dormir en casas de campaña y bajo mosquiteros en la playa

Una cubana identificada como Lesly Morales publicó en Facebook un video que muestra cómo presuntamente ella y su familia instalaron una carpa de campaña y un mosquitero en la playa de Guanabo, al este de La Habana, para pasar la noche al aire libre y escapar del calor insoportable que dejan los apagones y los mosquitos.

El video publicado en Facebook muestra una tienda tipo domo de color verde y gris sobre la arena, junto a un mosquitero blanco y objetos personales, con el texto: «Escapando del apagón, amanecimos en la playa de Guanabo».

La publicación acumuló más de 21,800 reproducciones, 552 likes y 65 comentarios, y se convirtió en un reflejo de la desesperación que viven miles de familias cubanas ante una crisis energética que no da tregua en pleno verano.

Más allá de lo anecdótico, la escena refleja la severa crisis que enfrentan los cubanos, obligados a buscar soluciones desesperadas y, a veces, tan inusuales como dormir en la playa para escapar de los apagones.

Guanabo, ubicada a 27 kilómetros al este de La Habana en el municipio Habana del Este, es la playa más extensa de la costa atlántica habanera, con cinco kilómetros de costa y más de 15,000 habitantes.

La zona ya cargaba con su propio drama antes de este video. Según un reporte de Martí Noticias, en Guanabo «se sobrevive entre apagones, escasez de agua y basurero».

En junio de 2026, La Habana registra apagones de entre 20 y 24 horas diarias, con algunos barrios que reportaron apenas dos horas de electricidad en cuatro días.

En Matanzas, entre el 14 y el 17 de junio, los cortes alcanzaron las 85 horas consecutivas.

El déficit eléctrico nacional supera los 1,900 MW en horas pico, y más del 65% del país queda sin electricidad durante los horarios de mayor demanda, según múltiples reportes.

Con temperaturas que oscilan entre 24°C y 31°C y alta humedad, las noches sin ventilación ni refrigeración se vuelven insoportables.

Cubanos han denunciado en redes que duermen con dolores de espalda por no poder descansar, y que sus aspiraciones se han reducido a lo más básico: «Dormir ocho horas y beber agua fría».

Otra cubana resumió la situación con una frase que circuló ampliamente: «Aquí ya ni explicaciones te dan, cincuenta, ochenta, las horas que sean sin luz».

Ante la imposibilidad de dormir en sus casas, los cubanos han recurrido a estrategias improvisadas: ventiladores artesanales con hielo, ventiladores acoplados a bicicletas y, como en el caso de Guanabo, carpas y mosquiteros directamente sobre la arena.

El contraste resulta especialmente doloroso: mientras la población soporta noches de calor sin electricidad, los hoteles turísticos controlados por GAESA en Varadero y Cayo Coco mantienen energía garantizada con plantas propias.

La crisis energética cubana acumula décadas de deterioro estructural por falta de inversión, envejecimiento de las termoeléctricas y escasez de combustible importado, consecuencia directa de 67 años de gestión dictatorial del sistema eléctrico nacional.

Una cubana lo sintetizó con una advertencia que muchos comparten: «Te vas a levantar deprimida con estos apagones».