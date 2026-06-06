"Dolores en la espalda y sin poder descansar": Así se duerme en Cuba con apagón

Vídeos relacionados:

Una familia cubana mostró en Facebook cómo pasó la noche durmiendo en el piso de la sala sobre el colchón de espuma de su hijo, envuelta en una sábana, intentando escapar del calor insoportable provocado por los apagones que asfixian a la isla.

El video publicado por Esperanza Rodríguez Rivera acumuló casi seis millones de reproducciones y resume en 22 segundos lo que millones de cubanos viven cada noche: la búsqueda desesperada de un poco de frescura y descanso en medio de la oscuridad.

«Así son nuestras noches ahora, llenas de calor y sin poder descansar. Intentando buscar una manera de al menos pegar los ojos unas horas», relata Esperanza en el video.

«Tiramos el colchoncito de esponja del niño en la cama y una sábana. Y nos tiramos a dormir en el piso de la sala», explica, antes de describir el resultado: «Y así amanecimos, con muchos dolores en la espalda y sin haber podido descansar bien. ¿Quién más como nosotros?».

En una segunda publicación, la misma mujer aparece fotografiada junto a su hijo pequeño —de unos cuatro a seis años— bajo una mosquitera blanca, describiendo la noche como agotadora pero agradeciendo «seguir juntos».

Captura de Facebook

«A veces toca adaptarse, buscar el rincón más fresco de la casa y seguir adelante con la mejor actitud posible», escribió.

El testimonio no es un caso aislado. Según el parte de la Unión Eléctrica del pasado viernes, el sistema disponía de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 2,630 MW en la mañana, con una afectación de 1,590 MW.

Para el horario pico nocturno se pronosticó un déficit de entre 1,960 y 1,990 MW, lo que equivale a que más del 60% del país queda sin electricidad en las horas de mayor calor.

El jueves hubo afectación por déficit durante las 24 horas completas, con una máxima de 1,874 MW sin servicio a las 21:00.

En junio, las temperaturas en Cuba oscilan entre 24 °C y 31 °C con alta humedad, haciendo que las noches sin ventilador ni aire acondicionado sean prácticamente insoportables.

El caso de Esperanza es representativo de una realidad masiva. El pasado miércoles, una madre cubana identificada como «Lety Lety» relataba haber vivido más de 30 horas sin electricidad viendo a sus hijos sufrir el calor.

Y el viernes, un reportaje preguntaba cómo hacen los cubanos para dormir con 40 horas de apagón, evidenciando que estas estrategias de supervivencia nocturna se han convertido en rutina.

Desde 2024, los cubanos han recurrido a sacar colchones a portales y patios, usar mosquiteros ante la proliferación de insectos, e improvisar ventiladores de batería o con hielo para sobrevivir las noches sin electricidad.

La crisis tiene causas estructurales: infraestructura termoeléctrica envejecida, falta de combustible y mantenimiento insuficiente, producto de 67 años de dictadura comunista que han llevado el sistema energético al colapso.

El 16 de marzo de 2026 se registró un apagón nacional total que duró 29 horas y 29 minutos, uno de siete colapsos totales del sistema en 18 meses.

El propio régimen, a través del ministro de Energía y Minas, admitió en diciembre de 2025 que los apagones continuarían en 2026, calificando el año como «difícil». Una promesa que, noche tras noche, el pueblo cubano cumple durmiendo en el piso.