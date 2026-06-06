"Dolores en la espalda y sin poder descansar": Así se duerme en Cuba con apagón

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Una familia cubana mostró en Facebook cómo pasó la noche durmiendo en el piso de la sala sobre el colchón de espuma de su hijo, envuelta en una sábana, intentando escapar del calor insoportable provocado por los apagones que asfixian a la isla.
El video publicado por Esperanza Rodríguez Rivera acumuló casi seis millones de reproducciones y resume en 22 segundos lo que millones de cubanos viven cada noche: la búsqueda desesperada de un poco de frescura y descanso en medio de la oscuridad.
«Así son nuestras noches ahora, llenas de calor y sin poder descansar. Intentando buscar una manera de al menos pegar los ojos unas horas», relata Esperanza en el video.
«Tiramos el colchoncito de esponja del niño en la cama y una sábana. Y nos tiramos a dormir en el piso de la sala», explica, antes de describir el resultado: «Y así amanecimos, con muchos dolores en la espalda y sin haber podido descansar bien. ¿Quién más como nosotros?».
En una segunda publicación, la misma mujer aparece fotografiada junto a su hijo pequeño —de unos cuatro a seis años— bajo una mosquitera blanca, describiendo la noche como agotadora pero agradeciendo «seguir juntos».
«A veces toca adaptarse, buscar el rincón más fresco de la casa y seguir adelante con la mejor actitud posible», escribió.
El testimonio no es un caso aislado. Según el parte de la Unión Eléctrica del pasado viernes, el sistema disponía de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 2,630 MW en la mañana, con una afectación de 1,590 MW.
Para el horario pico nocturno se pronosticó un déficit de entre 1,960 y 1,990 MW, lo que equivale a que más del 60% del país queda sin electricidad en las horas de mayor calor.
El jueves hubo afectación por déficit durante las 24 horas completas, con una máxima de 1,874 MW sin servicio a las 21:00.
En junio, las temperaturas en Cuba oscilan entre 24 °C y 31 °C con alta humedad, haciendo que las noches sin ventilador ni aire acondicionado sean prácticamente insoportables.
El caso de Esperanza es representativo de una realidad masiva. El pasado miércoles, una madre cubana identificada como «Lety Lety» relataba haber vivido más de 30 horas sin electricidad viendo a sus hijos sufrir el calor.
Y el viernes, un reportaje preguntaba cómo hacen los cubanos para dormir con 40 horas de apagón, evidenciando que estas estrategias de supervivencia nocturna se han convertido en rutina.
Desde 2024, los cubanos han recurrido a sacar colchones a portales y patios, usar mosquiteros ante la proliferación de insectos, e improvisar ventiladores de batería o con hielo para sobrevivir las noches sin electricidad.
La crisis tiene causas estructurales: infraestructura termoeléctrica envejecida, falta de combustible y mantenimiento insuficiente, producto de 67 años de dictadura comunista que han llevado el sistema energético al colapso.
El 16 de marzo de 2026 se registró un apagón nacional total que duró 29 horas y 29 minutos, uno de siete colapsos totales del sistema en 18 meses.
El propio régimen, a través del ministro de Energía y Minas, admitió en diciembre de 2025 que los apagones continuarían en 2026, calificando el año como «difícil». Una promesa que, noche tras noche, el pueblo cubano cumple durmiendo en el piso.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afectan los apagones a la vida diaria en Cuba?
Los apagones afectan gravemente la vida diaria en Cuba, obligando a las familias a reorganizar sus rutinas básicas, como cocinar, lavar y cuidar a los hijos, en las pocas horas de electricidad disponibles. Esto supone un desgaste físico y emocional significativo, especialmente para las madres, quienes deben planificar sus días en torno a los horarios de luz.
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¿Cuáles son las causas de los frecuentes apagones en Cuba?
Las causas de los apagones en Cuba son principalmente estructurales. La infraestructura termoeléctrica envejecida, la falta de combustible y el mantenimiento insuficiente, agravados por más de 67 años de dictadura comunista, han llevado al colapso del sistema energético nacional.
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¿Qué estrategias utilizan los cubanos para sobrellevar los apagones?
Ante los apagones, los cubanos han desarrollado diversas estrategias de supervivencia, como sacar colchones a los patios para dormir al aire libre, usar mosquiteros improvisados, cocinar con leña o carbón, y aprovechar las pocas horas de electricidad para realizar tareas domésticas esenciales.
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¿Qué impacto tienen los apagones en la salud y la economía cubana?
Los apagones tienen un impacto devastador en la salud y la economía cubana. Provocan la pérdida de medicamentos que requieren refrigeración, afectan la cadena de frío de los alimentos, interrumpen tratamientos médicos y reducen las jornadas laborales, lo que agrava aún más la situación económica del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.