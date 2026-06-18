Díaz-Canel: La canasta básica quedará solo para jubilados y personas vulnerables

Miguel Díaz-Canel anunció el miércoles que la canasta básica —históricamente universal en Cuba— dejará de distribuirse a toda la población y quedará restringida a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad, en lo que representa el mayor recorte al sistema de racionamiento vigente desde su creación en 1962.

El anuncio se produjo durante la clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, celebrado en el Palacio de la Revolución en La Habana, donde el régimen presentó un paquete de más de 20 reformas económicas y sociales.

«La canasta básica (casi desaparecida) será garantizada a jubilados, a familias con niños enfermos crónicos, a vulnerables», declaró Díaz-Canel, enmarcando la medida en un giro hacia la «protección social focalizada» y el abandono del modelo de subsidio generalizado.

El gobernante justificó el cambio con un argumento que el propio régimen ha evitado reconocer durante décadas: «La justicia social se construye sobre bases reales, ingresos con poder de compra, protección directa para quienes más lo necesitan y una economía nacional capaz de producir más».

El anuncio, sin embargo, tiene matices pues los jubilados, quienes paradójicamente son los únicos que conservarán el beneficio, tienen una pensión mínima de apenas 3,056 pesos cubanos mensuales —menos de nueve dólares al cambio informal—, mientras el costo de una canasta básica mínima (en el mercado informal) para dos personas en La Habana alcanzó los 41,735 pesos en 2025, según estimaciones periodísticas.

Díaz-Canel también reconoció que parte de la crisis es responsabilidad interna del propio régimen: «Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora».

Admitió además que las reformas no son novedosas: «Estas no son ideas nuevas, son decisiones que el país discutió y aprobó hace años. El error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado. Y esa etapa de aplazamiento tiene que terminar».

Entre las medidas adicionales del paquete figuran la eliminación de los topes de precios generales —que el propio Díaz-Canel reconoció que «en la práctica no lograron contener la inflación»—, la apertura a la inversión extranjera directa en el sector privado, la autorización a cubanos residentes en el exterior para invertir en igualdad de condiciones, y la reducción del número de ministerios de 27 a entre 20 y 21.

También se anunció la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales para separar funciones estatales de las empresariales.

La Asamblea Nacional fue convocada a sesión extraordinaria para este jueves con el objetivo de ratificar formalmente las reformas aprobadas por el Partido Comunista, en una jornada que el propio Díaz-Canel describió como el inicio de una «agenda económica y social de emergencia».