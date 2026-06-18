México busca dar otro paso hacia los octavos ante una Corea del Sur que quiere hacer historia

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México y Corea del Sur se miden este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, con ambas selecciones igualadas a tres puntos y la clasificación a octavos de final como horizonte inmediato.

El partido arranca a las 19:00 horas locales (21:00 en Cuba) y llega cargado de historia: los dos equipos ganaron sus respectivos debuts, el Tri con un triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca y los surcoreanos con una remontada de 2-1 sobre República Checa.

El historial mundialista entre ambos favorece con claridad al Tri: México ganó 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018, y en términos más amplios acumula cinco victorias en cinco partidos mundialistas ante selecciones asiáticas, marcando al menos dos goles en cuatro de ellos.

Corea del Sur, por su parte, nunca ha derrotado a un rival de la CONCACAF en una Copa del Mundo, con un empate y dos derrotas en sus tres enfrentamientos previos contra equipos de esa confederación.

Sin embargo, el equipo dirigido por Hong Myung-bo llega con la ambición de reescribir su propia historia: Corea del Sur busca ganar sus dos primeros partidos en una misma edición mundialista por primera vez, algo que no ha logrado nunca.

La última vez que los asiáticos encadenaron victorias consecutivas en un Mundial fue en 2002, cuando alcanzaron las semifinales actuando como coanfitriones del torneo.

Una de sus principales armas es Son Heung-min, quien ya sabe lo que es marcarle al Tri: anotó en Rusia 2018 y ha participado directamente en dos goles en los últimos tres duelos contra México.

Pero el jugador que llega con mayor impulso es Lee Kang-in, figura del debut ante República Checa con cinco regates completados, 100% de efectividad en sus pases y una asistencia, una combinación estadística que ningún futbolista había logrado en un Mundial desde el alemán Pierre Littbarski en 1982.

Del lado mexicano, Raúl Jiménez aparece como la principal amenaza ofensiva: ha marcado en sus dos encuentros más recientes ante Corea del Sur y podría convertirse en el primer futbolista mexicano en anotar en sus dos primeras titularidades mundialistas.

Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial 2026 ante Sudáfrica al minuto nueve, también tiene la posibilidad de alcanzar esa misma marca histórica.

El equipo de Javier Aguirre llega además respaldado por una actuación técnicamente sólida en su debut: completó el 89.8% de sus pases ante Sudáfrica, el mejor porcentaje de precisión registrado por el Tri en un partido mundialista desde que existen estadísticas detalladas.

El único factor que no juega del todo a favor de México es el escenario: el Estadio Akron no ha sido históricamente una fortaleza para el Tri, que apenas suma una victoria en sus tres presentaciones más recientes en ese recinto.

Con una victoria, cualquiera de los dos equipos quedaría prácticamente con un pie en los octavos de final, y dependiendo de los otros resultados del grupo, podría incluso sellar la clasificación de manera anticipada.