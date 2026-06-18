Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica firman tablas en un duelo de alta tensión

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Un penalti de Teboho Mokoena en el minuto 83 evitó la derrota de Sudáfrica y selló un empate 1-1 ante República Checa este jueves en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un partido que ambas selecciones necesitaban ganar para no quedar al borde de la eliminación en el Grupo A del Mundial 2026.

El duelo arrancó con una República Checa enchufada desde el primer minuto. Marek Sadilek, del Slavia Praga, abrió el marcador al minuto seis con un disparo de jugada normal que puso a los checos por delante de forma temprana y les dio un colchón que defendieron durante más de hora y cuarto.

Sudáfrica dominó la posesión —61% frente al 39% de los checos— y generó más peligro en términos de tiros (15 contra 14) y disparos a puerta (cuatro contra tres), pero le faltó precisión para traducir ese control en goles durante la mayor parte del encuentro.

El partido se tensó con las amarillas a T. Mokoena (min. 33) y T. Mbatha (min. 40) para los sudafricanos, y a L. Krejci (min. 75) para los checos. Ambos banquillos movieron ficha con intensidad en la segunda mitad: República Checa realizó cinco cambios y Sudáfrica cuatro, todos en busca del gol que cambiara el marcador.

La recompensa llegó para los africanos en el minuto 83: penalti y Mokoena al punto de los once metros. El mismo jugador que había visto la amarilla en la primera parte se convirtió en el héroe de Sudáfrica con una ejecución que dejó sin respuesta al portero checo.

Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo A y mantienen opciones de clasificación, aunque el panorama es complicado. México lidera con seis puntos tras dos victorias, mientras que Corea del Sur es segunda con tres. Checos y sudafricanos comparten el tercer y cuarto lugar.

En la primera jornada, Corea del Sur remontó para vencer 2-1 a República Checa y México derrotó 2-0 a Sudáfrica, dejando a ambas sin puntos antes de este choque.

El 25 de junio, en la jornada decisiva, República Checa se medirá a México y Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur en partidos simultáneos. Ganar será condición indispensable para cualquiera de las dos, y además deberán esperar que los resultados cruzados les sean favorables.