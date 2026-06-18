"Aquí tienes tu casa y la puerta abierta": Díaz-Canel tiende la mano a cubanos en el exterior

Miguel Díaz-Canel lanzó el miércoles un llamado directo a la diáspora cubana para que invierta, done, importe tecnología y participe en el desarrollo de Cuba.

Sus palabras a los emigrados cubanos fueron en el discurso de clausura del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista celebrado en el Palacio de la Revolución el miércoles.

«Al cubano residente en el exterior que quiere invertir, donar, importar tecnología, abrir un mercado, levantar un proyecto en su tierra, vamos a ofrecerle un marco claro, estable y respetuoso, sin que lo miren con sospecha por querer ayudar a los suyos o contribuir al desarrollo de la tierra que lo vio nacer», afirmó el gobernante.

La frase que concentró la atención fue la que da título a este artículo: «Al que quiera construir con Cuba sin pretender imponerle nada, le decimos con el corazón en la mano, aquí tienes tu casa y aquí tienes la puerta abierta. Porque a esta patria en esta hora no le sobra ningún buen cubano».

La expresión de Díaz-Canel recuerda a muchos cubanos la campaña «Esta es tu casa, Fidel», cuando el gobierno intentó mostrar un apoyo multitudinario al dictador y repartió por todo el país unas chapas con la frase.

"Esta es tu casa, Fidel" / Ana Hurtado en X

Ahora, el símbolo de la casa con sus puertas abiertas deja de ser «de Fidel» y se ofrece a los cubanos en el exilio, pero no para todos, solo para los que estén dispuestos a aportar capital para salvar el socialismo. El régimen deja claro que en la patria solo quiere al «buen cubano».

El llamado de Díaz-Canel se enmarca en un paquete de más de 20 transformaciones económicas y sociales aprobadas en ese mismo pleno, que incluyen un marco legal explícito para que los emigrados puedan participar en mipymes, instituciones financieras, cuentas bancarias en divisas, fondos de inversión, negocios agrícolas con acceso a tierras en usufructo y servicios de activos virtuales.

En abril de 2026, el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley 117/2026, que creó la condición migratoria de «Inversores y de Negocios» para cubanos residentes en el exterior, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo. El trámite puede gestionarse en consulados cubanos y tiene un costo de 3,500 pesos cubanos.

El propio Díaz-Canel reconoció en el discurso que una parte de la crisis en Cuba que obliga a estas medidas no tiene origen externo.

«Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros y tenemos que cambiarlo ahora», dijo.

También admitió que las medidas no son novedosas, el gobierno las viene anunciando desde hace años sin éxitos ni resultados concretos.

«Estas no son ideas nuevas, son decisiones que el país discutió y aprobó hace años. El error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado. Y esa etapa de aplazamiento tiene que terminar», advirtió.

El escepticismo de los cubanos ante el llamado es general. En redes sociales reaccionaron con frases como «¿Alguien les cree?» y «Daría risa, si no fuera tan serio».