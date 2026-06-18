PCC da "luz verde" a transformaciones en Cuba: Piden un "cambio de mentalidad" para implementarlas

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó este miércoles, en un Pleno Extraordinario celebrado en La Habana, un paquete de transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, según informó el medio oficialista Cubadebate.

La sesión, presidida por Miguel Díaz-Canel en su condición de primer secretario del PCC y presidente de la República, incluyó más de veinte intervenciones de funcionarios, académicos y dirigentes de organizaciones de masas que debatieron la urgencia, el alcance y los riesgos de las medidas.

Uno de los elementos que el oficialismo presentó como señal de legitimidad política fue el respaldo de Raúl Castro, quien participó por videoconferencia y firmó el documento con las propuestas.

Según el mensaje leído en el pleno, Castro «fue consultado y está plenamente de acuerdo con las propuestas de transformaciones presentadas» y advirtió que «tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna».

Las reformas aprobadas contemplan cambios en el tejido empresarial, mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, modernización bancaria, dolarización parcial, descentralización territorial y una reducción de los ministerios de 27 a entre 20 y 21.

También se prevé que los municipios puedan importar, exportar y gestionar divisas sin intermediarios, y que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir en igualdad de condiciones con otros actores económicos.

Marrero Cruz insistió en que las medidas no representan un abandono del socialismo: «Queremos reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista, por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo».

Sin embargo, varios participantes en el debate señalaron que el principal obstáculo no es político sino cultural. Según el medio estatal Cubadebate, «entre los mayores retos para la implementación de las medidas propuestas está el cambio de mentalidad, el análisis de los riesgos, así como medir los resultados».

Osnay Miguel Colina, presidente de la comisión organizadora del congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, calificó la propuesta de «valiente y audaz» pero advirtió que «necesita de la inteligencia colectiva y de una rigurosa implementación», además de exigir una revisión del Código de Trabajo.

Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, alertó sobre el riesgo de que la implementación acentúe las desigualdades y genere mayor concentración de riqueza, e instó al régimen a preservar la justicia social en el proceso.

El paquete de reformas llega en medio de una crisis económica que se agrava: según proyecciones de la CEPAL, el PIB cubano caerá 6,5% en 2026, con una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026 y una pérdida de cerca del 26% desde 2020.

A eso se suman apagones que superan las 20 horas diarias en algunas provincias, una zafra azucarera por debajo de 150,000 toneladas —el nivel más bajo en más de un siglo— y una emigración que superó los 250,000 cubanos en 2024.

Díaz-Canel había anunciado estas reformas el 12 de junio, y el proceso institucional fue acelerado: tras la aprobación del PCC este miércoles, los diputados de la Asamblea Nacional debatirán las medidas en una sesión extraordinaria convocada para este jueves 18 de junio.