Detenidos dos hombres por muerte violenta de un joven dentro de un policlínico en Jovellanos, Matanzas

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas capturaron en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, a dos hombres acusados de dar muerte a un joven dentro de un policlínico de la localidad de Coliseo, en Jovellanos.

Los detenidos, identificados como Pavel Morales Chill y Roberto Onel Batista Chill, permanecían prófugos desde la noche del 12 de junio, cuando ocurrió el crimen, y fueron capturados a unos 80 kilómetros del lugar de los hechos.

Según la página de Facebook «Con Todos La Victoria», manejada por el Ministerio del Interior (Minint), el fatídico incidente se originó en un centro recreativo de la zona, donde la víctima estuvo involucrada en una pelea con los dos agresores, quienes sacaron cuchillos y le causaron varias heridas: una en la mano derecha y dos en el brazo del mismo lado.

La víctima fue trasladada al policlínico «Pedro Pablo Rivera Cue», para recibir atención médica, pero los agresores no se detuvieron ahí.

Una doctora del centro de salud reportó que llevaron al herido a su consulta con las lesiones descritas, que no eran de gravedad. Sin embargo, antes de que pudiera ser estabilizado, los dos hombres irrumpieron en el policlínico y lo atacaron de nuevo.

El joven no sobrevivió a esta segunda agresión y perdió la vida dentro del centro médico.

Tras el crimen, ambos individuos huyeron del lugar y permanecieron prófugos hasta que las autoridades los localizaron y detuvieron en Cárdenas, donde quedaron a disposición de la justicia.

El perfil Nio reportando un crimen, que dio a conocer el caso pocas horas después de ocurrir, identificó a la víctima por el nombre de Adriel, quien era conocido como «Matute».

De acuerdo con testimonios y reportes ciudadanos recibidos por esta plataforma, la disputa habría comenzado por la desaparición de un teléfono celular durante una fiesta en un bar del pueblo, lo que desató la discusión entre Adriel y los dos individuos.

Familiares y amigos de Adriel «Matute» exigen justicia y reclaman que «el caso sea investigado hasta sus últimas consecuencias», señaló el perfil.

Este crimen dentro de un centro de salud se suma a varios hechos violentos registrados en instalaciones médicas cubanas. El mismo 12 de junio, se denunció la agresión a un médico intensivista en el hospital de Cárdenas, y en agosto de 2025 un ataque con arma blanca en el Policlínico Sur de Palma Soriano dejó tres heridos, incluida una enfermera.

Matanzas acumula en los últimos meses una serie de crímenes que evidencian el alza de la violencia e inseguridad en el país y han disparado las alarmas en la población.

En la madrugada del 14 de junio, Malany, una joven de 17 años, murió a causa de las graves heridas de arma blanca que recibió durante una riña con otra adolescente de 14 años, en el barrio Fundición, en Cárdenas. En abril, Marina (Marian) Pino Martínez, una joven madre de 23 años, fue asesinada por su expareja en Jagüey Grande.

Con anterioridad, el municipio de Jovellanos ha sido escenario también de múltiples sucesos de violencia extrema. En diciembre de 2025, una adolescente de 17 años perdió la vida a manos de su novio en el asentamiento rural de Finca Alcancía, y en agosto de ese mismo año fue asesinada una joven de 24 años por su pareja en la localidad de Carlos Rojas.

La organización no gubernamental Cubalex contabilizó 135 eventos de inseguridad ciudadana sólo en abril de este año, entre ellos 28 asesinatos.