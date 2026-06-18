«¿Alguien les cree?»: Cubanos responden con escepticismo y burla a las promesas del pleno del PCC

Vídeos relacionados:

El Partido Comunista de Cuba (PCC) celebró este miércoles un pleno extraordinario de su Comité Central con promesas de «transformaciones económicas y sociales», y la respuesta de los cubanos fue inmediata: una avalancha de escepticismo, ironía y hartazgo en redes sociales que resume en una sola pregunta el sentimiento generalizado: «¿Alguien les cree?»

La reunión, convocada un mes antes de su fecha habitual y en plena tensión entre La Habana y Washington, sirvió de escenario para que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentara un paquete de más de 20 reformas que, según él, «impactarán en el perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía cubana» e «implican un profundo proceso que debemos emprender con nuestros propios esfuerzos».

Marrero aseguró que las propuestas «conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos», aunque se apresuró a aclarar que «no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado».

El paquete incluye la reducción de ministerios de 27 a 21, mayor autonomía salarial y comercial para empresas estatales, apertura a la inversión de cubanos en el exterior y posibilidad de que los municipios importen y exporten sin intermediarios.

Las propuestas quedaron programadas para debate este jueves en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Mientras los medios controlados por el régimen publicaban los discursos de forma gradual y preelaborada, en las redes sociales los cubanos respondían sin filtros.

«El mismo perro con diferentes collares», escribió un usuario, sintetizando lo que muchos piensan sobre unas reformas que la ciudadanía percibe como recicladas.

Otros recurrieron a la metáfora del entretenimiento: «Esta es una serie que tiene varias temporadas, no se sabe cuál es la última», comentó uno. «Por favor, necesito saber qué parte de la película es esta versión», añadió otro.

Varios comentarios apuntaron directamente al contraste entre el aspecto físico de Marrero y la realidad que vive el pueblo: «Con la barriga llena no hay apuro. Cuidado con la gordura que no es hormonal», escribió un cubano. «Ya es tarde para dos comidas», sentenció otro.

El escepticismo también tuvo un tono más analítico: «Si no descentralizan la economía, nunca saldremos de esto, y es muy importante que la propiedad privada de verdad sea privada, respetando la misma», planteó una usuaria.

«Los planes están a un nivel ilusorio y repiten posturas que ya se han mostrado fallidas», coincidió otro.

Las referencias al fracasado «Ordenamiento» de 2021 fueron inevitables: «Ordenamiento 3.0», resumió un comentarista con dos palabras.

El pleno se celebra mientras cacerolazos sacuden La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba durante todo junio, impulsados por apagones de hasta 22 horas diarias y un déficit eléctrico cercano a los 2,000 MW.

La exigencia más directa no dejó lugar a interpretaciones: «Lo mejor que pueden hacer por el pueblo de Cuba es irse y dejarnos construir nuestro futuro», escribió un usuario. «Necesitamos la renuncia de todos y el aparato comunista en su totalidad», reclamó otro.

«Comenzó el circo», cerró un comentarista, con tres palabras que condensan la percepción dominante ante un pleno que el régimen presenta como histórico y que los cubanos de a pie reciben como una función ya vista demasiadas veces.