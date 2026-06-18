Filtran foto de Diván con su nueva novia y las redes estallan: ¿Quién es Nayali?

El cantante cubano Diván Sotelo tiene nueva ilusión, y las redes no tardaron en enterarse. Una foto filtrada del perfil privado de una joven llamada Nayali, cubana radicada en Miami, confirmó el romance entre ambos y encendió la conversación en la comunidad cubana en internet este miércoles.
La imagen, atribuida a la cuenta privada de Nayali en Instagram, comenzó a circular entre cuentas de farándula y llegó rápidamente a miles de seguidores.
Una de las publicaciones que más ruido hizo fue la de la cuenta @un_martitodurako8_live_extreme, que compartió el contenido con un mensaje sin rodeos: «HE DICHO CASO CERRADO». La publicación acumuló más de 1,208 likes y 155 comentarios en pocas horas, señal de que el tema tocó fibra.
El momento no pasó desapercibido para nadie que siga al artista. Apenas tres semanas atrás, Diván y Sailly Francisco Casas, madre de sus dos hijos, habían anunciado públicamente su separación con el mensaje «siempre seremos familia».
Fue la propia Sailly quien aclaró que la ruptura había ocurrido «hace ya unos meses» antes de hacerse pública, lo que sitúa el fin de la relación bastante antes del anuncio de mayo.
La expareja tiene dos hijos en común: Iren, que nació en junio de 2023, y un segundo bebé que llegó en septiembre de 2024. La separación de Diván y Sailly fue uno de los temas que más comentarios generó en la comunidad cubana durante mayo, y ahora este nuevo capítulo vuelve a poner al cantante en el centro de la conversación.
Entre los comentarios que circularon en redes también apareció la especulación de que Nayali se habría mudado de Tampa a Miami, aunque ninguna de las partes ha confirmado ese detalle ni ningún otro sobre la relación.
Diván es uno de los nombres más reconocidos del reggaetón y la música urbana cubana. Saltó a la fama en 2015 con su álbum debut «Tu perfume» y se ganó rápidamente el apodo de «Justin Bieber cubano» por su estilo y el fervor que despertaba entre el público joven. Desde entonces acumula más de una década de carrera con canciones como «Tu piel», «En tu cama» y «Te necesito».
En el plano sentimental, antes de Sailly, Diván tuvo una relación con la modelo Paula Massola hasta 2020. Con Sailly celebró su primer aniversario en diciembre de 2022 y juntos anunciaron su primer embarazo en febrero de 2023, una relación que duró varios años y que dejó dos hijos antes de llegar a su fin.
Ni Diván ni Nayali han hecho declaraciones públicas sobre el romance hasta el momento, aunque la foto que circuló parece haberle dicho todo a sus seguidores.
Preguntas Frecuentes sobre el Romance de Diván Sotelo y Nayali
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Nayali, la nueva novia de Diván Sotelo?
Nayali es una joven cubana radicada en Miami que ha sido identificada como la nueva pareja del cantante cubano Diván Sotelo. La relación se hizo pública tras la filtración de una foto desde el perfil privado de Nayali en Instagram.
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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la nueva relación de Diván?
La noticia del romance entre Diván y Nayali generó un gran impacto en la comunidad cubana en redes sociales. La foto filtrada provocó una rápida difusión entre cuentas de farándula, acumulando numerosos comentarios y reacciones.
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¿Cuándo se separaron Diván y Sailly Francisco Casas?
Diván y Sailly Francisco Casas anunciaron públicamente su separación en mayo de 2026, aunque Sailly aclaró que la ruptura había ocurrido varios meses antes. La pareja tiene dos hijos en común, nacidos en 2023 y 2024.
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¿Dónde vive actualmente Diván Sotelo?
Diván Sotelo vive actualmente en Miami, donde mantiene una agenda artística activa y sigue lanzando nueva música que resuena entre sus seguidores.
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¿Qué impacto ha tenido el romance de Diván en su carrera musical?
A pesar de la atención mediática en su vida personal, Diván Sotelo continúa con una carrera musical activa y exitosa. Recientemente ha lanzado temas como "Tan lejos" y "El Cantante", que confirman su vigencia en la música urbana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.