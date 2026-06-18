Filtran foto de Diván con su nueva novia y las redes estallan: ¿Quién es Nayali?

El cantante cubano Diván Sotelo tiene nueva ilusión, y las redes no tardaron en enterarse. Una foto filtrada del perfil privado de una joven llamada Nayali, cubana radicada en Miami, confirmó el romance entre ambos y encendió la conversación en la comunidad cubana en internet este miércoles.

La imagen, atribuida a la cuenta privada de Nayali en Instagram, comenzó a circular entre cuentas de farándula y llegó rápidamente a miles de seguidores.

Una de las publicaciones que más ruido hizo fue la de la cuenta @un_martitodurako8_live_extreme, que compartió el contenido con un mensaje sin rodeos: «HE DICHO CASO CERRADO». La publicación acumuló más de 1,208 likes y 155 comentarios en pocas horas, señal de que el tema tocó fibra.

El momento no pasó desapercibido para nadie que siga al artista. Apenas tres semanas atrás, Diván y Sailly Francisco Casas, madre de sus dos hijos, habían anunciado públicamente su separación con el mensaje «siempre seremos familia».

Fue la propia Sailly quien aclaró que la ruptura había ocurrido «hace ya unos meses» antes de hacerse pública, lo que sitúa el fin de la relación bastante antes del anuncio de mayo.

La expareja tiene dos hijos en común: Iren, que nació en junio de 2023, y un segundo bebé que llegó en septiembre de 2024. La separación de Diván y Sailly fue uno de los temas que más comentarios generó en la comunidad cubana durante mayo, y ahora este nuevo capítulo vuelve a poner al cantante en el centro de la conversación.

Entre los comentarios que circularon en redes también apareció la especulación de que Nayali se habría mudado de Tampa a Miami, aunque ninguna de las partes ha confirmado ese detalle ni ningún otro sobre la relación.

Diván es uno de los nombres más reconocidos del reggaetón y la música urbana cubana. Saltó a la fama en 2015 con su álbum debut «Tu perfume» y se ganó rápidamente el apodo de «Justin Bieber cubano» por su estilo y el fervor que despertaba entre el público joven. Desde entonces acumula más de una década de carrera con canciones como «Tu piel», «En tu cama» y «Te necesito».

En el plano sentimental, antes de Sailly, Diván tuvo una relación con la modelo Paula Massola hasta 2020. Con Sailly celebró su primer aniversario en diciembre de 2022 y juntos anunciaron su primer embarazo en febrero de 2023, una relación que duró varios años y que dejó dos hijos antes de llegar a su fin.

Ni Diván ni Nayali han hecho declaraciones públicas sobre el romance hasta el momento, aunque la foto que circuló parece haberle dicho todo a sus seguidores.