Seidy La Niña se junta con Ñengo Flow y Casper Mágico en Puerto Rico: «El que no se la dé es un loco de verdad»

Seidy La Niña está viviendo uno de los momentos más grandes de su carrera. La cantante cubana viajó a Puerto Rico y esta semana confirmó en sus redes sociales que estuvo en el estudio con dos de los pesos pesados del reggaetón boricua: Ñengo Flow y Casper Mágico.

El primer encuentro que trascendió fue con Casper Mágico. Seidy compartió una serie de fotos junto al artista y una visita al estudio. «No tengo palabras para agradecerte el amor y respeto que me brindaste desde que llegué a Puerto Rico. Por mucho tiempo perdí la fe de que personas buenas y reales existieran en el mundo de la música. Dios sabía que yo no me podía ir de PR sin antes conocerte», escribió la artista.

Pero lo que terminó de encender las redes llegó este jueves. Seidy publicó un video de 40 segundos en el que se escucha un fragmento de lo que será una colaboración con Ñengo Flow.

El texto que acompañó la publicación no dejó dudas sobre lo que significa este momento para ella: «Aún no lo puedo creer. Gracias @nengoflowofficial por creer en mí, en mi talento. REAL G FOR LIFE. Gracias por abrirme las puertas de tu espacio. Vamos pa encima, joneeeeeeeeeeee».

La frase «REAL G FOR LIFE» es una referencia directa al movimiento y sello que Ñengo Flow fundó en 2008, una marca de autenticidad dentro del género que pocos artistas externos al circuito puertorriqueño logran invocar con tanta naturalidad.

Los seguidores de Seidy no tardaron en reaccionar con euforia. «Tallas que rompen tallas», «Ya ese tema va a ser un palo mundial», «Nada más y nada menos que con el papá de los helados, el Ñengoso», escribieron entre cientos de comentarios cargados de emojis de fuego. Varios fans cubanos también señalaron con orgullo que la artista representa a la Isla en las grandes ligas: «De Cuba soy la para», como ella misma canta en el snippet.

Con material ya grabado y dos aliados de ese calibre en su esquina, el próximo movimiento musical de Seidy La Niña promete ser, como ella misma adelanta en su letra, «una cosa descomunal».