La Diosa sorprende a sus fans y se atreve con un drill rap: «En la música no tengo límites»

La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) dio un giro inesperado en su carrera al lanzar el miércoles «Ya Pueden Ir», un tema de drill rap que la cantante cubana publicó en YouTube, marcando su primera incursión en este subgénero del rap.

El estreno tomó por sorpresa incluso a sus seguidores más fieles, acostumbrados a verla moverse entre la timba, la salsa, el reggaetón y la balada. En pocas horas, el video acumuló más de 22,000 vistas en YouTube y decenas de comentarios.

La artista no dejó dudas sobre su postura ante quienes cuestionan su versatilidad. «Todo seguidor mío sabe que yo en la música no tengo límites en todos los géneros, MAMÁ ES BUENA», declaró tras el estreno.

La letra de «Ya Pueden Ir» tiene un tono abiertamente confrontacional. La Diosa responde a críticas y detractores con versos directos: «Solo tres años en este país los tengo rabiando», dice en una parte un mensaje directo para aquellos que la cuestionan constantemente.

Entre las referencias personales que aparecen en la canción, La Diosa menciona sus emprendimientos y negocios en Miami. También incluye una línea que resume su filosofía ante las comparaciones: «No están a mi altura. Yo siendo una temba, soy una ricura. Ustedes están flojas. Mamá está dura y no vendo el cul* para comprar verdura».

La reacción de los fans en YouTube fue masivamente positiva. «Ni nosotros tus fans estábamos preparados para esto. Te botaste, no le bajes que Mamá es mamáaaaaaa», escribió un seguidor. Otro comentó: «Bafff que clase de palazo, mis respetos siempre para ti, que arte tienes y esa producción de Rey. Ustedes si son un team de lujo». Varios usuarios coincidieron en calificar el tema como «duro», «temazo» y «palo por la cara».

El drill rap es un subgénero del trap nacido en el South Side de Chicago a finales de los años 2000, caracterizado por letras crudas y confrontacionales sobre una producción con bajos profundos. La Diosa lo etiquetó bajo los hashtags #CubanDrill y #RapCubano, posicionando el lanzamiento dentro de una corriente latina emergente.

Este estreno llega semanas después de que la artista denunciara que YouTube limitó su videoclip «Le Queda Grande» por contenido explícito.

La Diosa llegó a Miami en enero de 2023 bajo el programa de parole humanitario y desde entonces no ha parado de lanzar material nuevo en géneros distintos.

Un fan resumió en YouTube lo que muchos piensan de esta nueva etapa: «Lo mejor que das es incógnita, silencio y sorpresa, por eso sigues siendo la mamá».