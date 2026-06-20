"No envíen ningún código": La Diosa denuncia peligrosa estafa que afecta a sus fans

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) publicó este sábado un video en su cuenta de Facebook titulado «Alerta urgente denuncia pública», grabado desde el interior de un vehículo, en el que advierte a sus seguidores sobre una estafa.
La artista lanzó la advertencia a su comunidad de seguidores, siguiendo el estilo directo y sin filtros que la caracteriza. Explicó que hace unos meses creó un grupo de WhatsApp para ayudar a sus fans, de forma gratuita, a aprender a vender en la plataforma TikTok Shop y ahora esos datos alguien los está usando inescrupulosamente.
"Le hacen llamadas a mis seguidores, les dicen que los van a incluir en nuestras clases gratuitas y les piden un código que envían a sus teléfonos. Así hacen para acceder a los teléfonos y revisar las cuentas bancarias, los perfiles de redes sociales, los datos personales, y todo con lo que puedan acabar", dijo La Diosa.
"Les pido por favor que compartan este video porque desgraciadamente a veces hacemos cosas para ayudar a las personas y otras personas buscan su propio beneficio y se ponen a estafar", lamentó.
La cantante pidió a sus fans que no le envíen códigos por WhatsApp a nadie, porque ni ella ni su equipo piden ese tipo de datos. "Se trata de una estafa", advirtió.
Preguntas frecuentes sobre la alerta de estafa en WhatsApp por La Diosa
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de estafa está denunciando La Diosa en WhatsApp?
La Diosa está alertando sobre una estafa en la que se pide un código a sus seguidores con el pretexto de incluirlos en clases gratuitas. Este código permite a los estafadores acceder a los teléfonos, revisar cuentas bancarias y datos personales.
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¿Cómo pueden protegerse los seguidores de La Diosa de esta estafa?
Para protegerse de esta estafa, los seguidores deben evitar enviar códigos por WhatsApp a desconocidos y no compartir información personal si reciben solicitudes sospechosas. La Diosa enfatiza que ni ella ni su equipo solicitarán este tipo de datos.
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¿Por qué La Diosa creó un grupo de WhatsApp originalmente?
La Diosa creó un grupo de WhatsApp para ayudar a sus fans a aprender a vender en TikTok Shop de forma gratuita. Este noble propósito fue aprovechado por estafadores para realizar fraudes.
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¿Qué otras estafas digitales han sido reportadas en Cuba recientemente?
En Cuba se han reportado estafas que utilizan WhatsApp y Transfermóvil para clonar cuentas y realizar transferencias fraudulentas. Estas estafas incluyen la suplantación de identidad mediante códigos de verificación y falsos anuncios de ventas en plataformas digitales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.