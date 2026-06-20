"No envíen ningún código": La Diosa denuncia peligrosa estafa que afecta a sus fans

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) publicó este sábado un video en su cuenta de Facebook titulado «Alerta urgente denuncia pública», grabado desde el interior de un vehículo, en el que advierte a sus seguidores sobre una estafa.

La artista lanzó la advertencia a su comunidad de seguidores, siguiendo el estilo directo y sin filtros que la caracteriza. Explicó que hace unos meses creó un grupo de WhatsApp para ayudar a sus fans, de forma gratuita, a aprender a vender en la plataforma TikTok Shop y ahora esos datos alguien los está usando inescrupulosamente.

"Le hacen llamadas a mis seguidores, les dicen que los van a incluir en nuestras clases gratuitas y les piden un código que envían a sus teléfonos. Así hacen para acceder a los teléfonos y revisar las cuentas bancarias, los perfiles de redes sociales, los datos personales, y todo con lo que puedan acabar", dijo La Diosa.

"Les pido por favor que compartan este video porque desgraciadamente a veces hacemos cosas para ayudar a las personas y otras personas buscan su propio beneficio y se ponen a estafar", lamentó.

La cantante pidió a sus fans que no le envíen códigos por WhatsApp a nadie, porque ni ella ni su equipo piden ese tipo de datos. "Se trata de una estafa", advirtió.