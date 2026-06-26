"Siempre vas a ser mi niño": La Diosa se emociona en el cumpleaños 18 de su hijo Axel

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La cantante cubana La Diosa dedicó un emotivo mensaje en Instagram a su hijo mayor, Axel, quien cumplió 18 años el jueves, en una publicación que desbordó sentimientos y que sus seguidores recibieron con cientos de reacciones.

En la publicación compartida en su perfil de Instagram, la artista —cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya— describió la mezcla de emociones que le genera ver a su hijo convertido en un adulto: «Hoy cumple 18 años mi hijo Axel… y no sé ni cómo explicar todo lo que siento. Parece que fue ayer cuando te cargaba en mis brazos, cuando eras mi niño pequeño y yo soñaba con verte crecer, convertirte en el hombre bueno, fuerte y valiente que eres hoy».

El mensaje fue mucho más que una felicitación: La Diosa reafirmó que la maternidad es su identidad más profunda, por encima de cualquier logro artístico. «Antes de ser cantante, mujer de trabajo o cualquier cosa en esta vida, soy tu mamá. Y tú eres una de las razones más grandes por las que yo lucho todos los días», escribió.

La cantante también reconoció que el camino no siempre fue sencillo, pero que cada decisión estuvo guiada por el bienestar de sus hijos: «Muchas veces quizás no ha sido fácil, pero todo lo que he hecho ha sido pensando en ustedes, en darles un futuro, en que nunca les falte amor, ejemplo y una mamá que no se rinde».

Junto con las palabras de amor, La Diosa le dejó a Axel un consejo para esta nueva etapa: «Sé un hombre de valores, respeta a las mujeres, cuida tu corazón, trabaja por lo tuyo y nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales».

El cumpleaños 18 de Axel llega apenas un mes después de su graduación, que La Diosa celebró con enorme orgullo, destacando las buenas calificaciones que el joven obtuvo tras superar la barrera del inglés al integrarse al sistema educativo estadounidense.

La historia de Axel está marcada por decisiones difíciles. En agosto de 2022, cuando tenía 14 años, La Diosa lo despidió en el aeropuerto de La Habana para enviarlo a vivir a Europa, con el propósito de protegerlo del servicio militar obligatorio en Cuba y darle acceso a una educación de calidad.

Nacido en Niza, Francia, Axel creció hablando francés, italiano y español. Cuando la familia emigró a Miami a inicios de 2023 gracias al parole humanitario, Axel también se unió a ellos y desde entonces La Diosa ha documentado cada hito del crecimiento de su hijo, desde su adaptación a la vida en Estados Unidos hasta su graduación y ahora su mayoría de edad.