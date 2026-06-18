Cubana explica las razones por las que regresa a Cuba pese a que le iba bien fuera: "Estos son los motivos"

Una creadora de contenido cubana que emigró a Guyana hace aproximadamente un año documentó en TikTok su regreso voluntario a la isla, explicando abiertamente los motivos que la llevaron a tomar esa decisión pese a que las cosas le iban bien en el exterior.

La tiktoker, conocida como @yuyudecuba, grabó el video mientras empacaba sus maletas y reconoció de entrada que su audiencia probablemente no comprendería la decisión: «Yo sé que tú que me estás viendo ahora mismo no entiendes por qué, si a mí me va tan bien, quiero regresar a Cuba».

Sin embargo, la respuesta que ofrece es contundente y personal: «Allá tengo mi casa, tengo mi familia, tengo todo mi mundo».

A eso suma una necesidad emocional difícil de cuantificar: «Cada proceso es diferente y yo sí necesito untarme un poquito y vivir de mi tierrita».

La creadora llevaba cinco meses y medio planificando el regreso antes de concretarlo, lo que da una idea del peso que tuvo la decisión.

Incluso conseguir los pasajes resultó una odisea: «Literal nos pasamos una semana buscando pasajes para poder viajar a Cuba», relató, prometiendo contar después en qué aerolínea los encontró y cuánto le costaron.

Viajó con dos maletas personales y una tercera dedicada exclusivamente a regalos y artículos de primera necesidad para llevar a la isla, algo habitual entre quienes regresan tras una temporada fuera.

Al momento de publicar el video, la creadora no tenía definido cuándo volvería al exterior: «La ida ya es un hecho, el regreso todavía no lo tenemos bien claro».

Sobre las emociones que atravesaba, admitió que le resultaba imposible describirlas: «Las emociones que estoy viviendo ahora mismo yo no te las puedo explicar. He vivido muchas emociones en muy poco tiempo».

Al cierre del video, lanzó una pregunta a sus seguidores: «Dime en los comentarios si tú tuvieras la oportunidad de regresar a Cuba, también regresarías».

El caso de @yuyudecuba se inscribe en un fenómeno de retorno voluntario que ha ganado visibilidad en redes sociales durante 2025 y 2026, protagonizado por emigrantes que vuelven a la isla motivados principalmente por lazos familiares, la posesión de bienes como casa o carro, y el agotamiento emocional de la vida en el exterior.

Otros casos documentados incluyen el de Malena Mendoza, que regresó desde Costa Rica en mayo de 2026 por el bienestar emocional de su hija de cinco años, y el de una cubana que dejó Estados Unidos argumentando que tenía casa, carro y familia en Cuba.

Este fenómeno convive con el masivo éxodo migratorio cubano que no da señales de detenerse: solo en el primer semestre de 2025, Brasil recibió 19,419 solicitudes de refugio de cubanos, un 60.8% más que en el mismo período de 2024.

Guyana, donde residía @yuyudecuba, funciona principalmente como ruta de tránsito hacia Brasil para migrantes cubanos, quienes pueden ingresar al país sin visado, aunque también opera como destino temporal de trabajo.

La propia creadora había documentado su despedida emotiva de la familia en Cuba en junio de 2025, antes de partir hacia Guyana, y en mayo de 2026 habló sobre los costos del proceso migratorio, señalando que los cubanos necesitan alrededor de 5,000 dólares para emigrar.