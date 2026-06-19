Duelo de líderes: Estados Unidos y Australia chocan en el Grupo D

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El Lumen Field de Seattle acoge este viernes el choque entre Estados Unidos y Australia por el liderato del grupo D del Mundial 2026, con ambas selecciones llegan invictas tras ganar en su debut.

Los anfitriones entran al partido con una moral altísima después de golear 4-1 a Paraguay el 13 de junio en Los Ángeles, en una actuación que dejó a la afición local con grandes expectativas.

Folarin Balogun fue el gran protagonista de ese debut: anotó tres goles en los minutos 31, 45+5 y 50, y fue elegido Jugador del Partido. El marcador se había abierto antes con un autogol de Damián Bobadilla en el minuto siete, y Giovanni Reyna cerró la cuenta en el descuento.

Más allá del resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino convenció por su intensidad, su presión alta y su velocidad en ataque, cualidades que lo convierten en uno de los conjuntos más vistosos del torneo. El técnico argentino, en su primera experiencia al frente de una selección nacional desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, no ha ocultado sus ambiciones: declaró que su objetivo es «ganar el Mundial».

Estados Unidos llega como primero del Grupo D con tres puntos y una diferencia de goles de +3, y contará nuevamente con el respaldo masivo de su afición en las gradas, un factor que puede inclinar la balanza en un partido tan igualado.

Australia, sin embargo, no llega en condición de víctima. Los Socceroos derrotaron 2-0 a Turquía el 14 de junio en Vancouver con goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, y ocupan el segundo lugar del grupo con tres puntos y +2 en diferencia de goles.

Nestory Irankunda, de apenas 20 años y 124 días, se convirtió con su tanto ante Turquía en el australiano más joven en marcar en una Copa del Mundo, estableciendo además un récord para la Confederación Asiática de Fútbol.

Esta es la séptima participación mundialista de Australia y la sexta consecutiva, lo que refleja la solidez que ha alcanzado el fútbol oceánico en las últimas dos décadas. El objetivo declarado del equipo es superar sus mejores campañas históricas: los octavos de final que alcanzaron en Alemania 2006 y Qatar 2022.

El historial entre ambas selecciones favorece a los estadounidenses, con dos victorias en cuatro enfrentamientos. El antecedente más reciente, un amistoso disputado en octubre de 2025, también terminó con triunfo norteamericano por 2-1.

Mientras tanto, en el otro partido de la jornada del Grupo D, Turquía y Paraguay se medirán en el Levi's Stadium sin puntos en su haber, lo que añade presión adicional al duelo de Seattle: quien gane este viernes quedará prácticamente con un pie en los dieciseisavos de final.