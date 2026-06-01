Triplista cubana Davisleydi Velazco confirma su gran momento con triunfo en Francia

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La cubana Davisleydi Velazco se impuso este domingo en el Meeting Internacional de Atletismo de Forbach, en Francia, con un salto de 14.83 metros que la coronó campeona de la prueba femenina de triple salto.

Velazco, quien dejó atrás a la federación de la isla, emigró a Estados Unidos y actualmente reside en Puerto Rico, aseguró prácticamente la victoria desde su primer intento, marca que ninguna de sus rivales logró superar durante el resto del concurso.

La francesa Ilionis Guillaume terminó segunda con 14.09 metros, mientras que la alemana Kira Wittmann completó el podio con 13.89 metros, de acuerdo con la página Cuba camino a Los Ángeles 2028.

El resultado confirma el excelente estado de forma que atraviesa la atleta en la temporada 2026. Apenas unos días antes, Velazco había establecido una nueva marca personal de 14.85 metros en una competencia celebrada en Puerto Rico, superando su anterior mejor registro de 14.72 metros logrado en agosto de 2025 en el Memorial Van Damme de Bruselas.

Esa marca de 14.85 m la sitúa tercera en la lista mundial de la temporada y sexta en el ranking mundial femenino de triple salto según World Athletics.

La cubana mantiene una línea ascendente de rendimiento que la ubica entre las triplistas más consistentes del circuito internacional en lo que va de año.

En la prueba masculina de triple salto también participó el cubano Christian Nápoles, quien finalizó séptimo con 15.90 metros, por debajo de su mejor marca de temporada 2026, que es de 16.08 metros.

Por otra parte, la mediofondista cubana Daily Cooper figuraba entre las inscritas para competir en los 800 metros, pero finalmente no tomó la salida al continuar recuperándose de una fuerte gripe sufrida el fin de semana anterior.

Se espera que Cooper pueda reincorporarse a la actividad competitiva en los próximos eventos de su gira europea.

Velazco, nacida en Cuba el 4 de septiembre de 1999, acumula en su palmarés el título NACAC Sub-23, el campeonato panamericano Sub-20 y el bronce en el Mundial Sub-20 de 2018. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial de Atletismo 2022.

La victoria en Forbach representa una nueva muestra del crecimiento deportivo de Velazco en una temporada que podría convertirse en la mejor de su trayectoria competitiva.