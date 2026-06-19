Cuba eliminará restricciones para la adquisición de vehículos por particulares y empresas

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El régimen cubano anunció este jueves la eliminación de las restricciones para la adquisición de vehículos por particulares y empresas, una de las 176 propuestas de transformaciones económicas presentadas ante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), según informó el oficialista Granma.

La medida incluye la eliminación de limitaciones para la importación de vehículos, con prioridad arancelaria para los eléctricos y, en especial, para aquellos que puedan cargarse con energía solar.

El anuncio forma parte de un paquete de reformas que el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante los diputados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, con participación telemática del resto del país y del general de ejército Raúl Castro Ruz.

Marrero Cruz describió el momento actual como «el contexto más complejo que enfrenta el país desde el periodo especial» y encuadró las medidas bajo el principio de «hacer lo necesario para conservar lo esencial».

El documento presentado agrupa 176 propuestas de transformaciones en 23 ejes fundamentales, elaboradas a partir de 390 iniciativas recibidas, de las cuales el gobierno aceptó el 66,7%. El Buró Político incorporó además 69 recomendaciones adicionales.

El paquete fue anunciado públicamente por Miguel Díaz-Canel el 12 de junio, respaldado por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) el 17 de junio, y llevado este jueves a la ANPP para su debate y aprobación.

Entre las transformaciones del primer eje figura también la ampliación de la autonomía del sistema empresarial estatal para operar en igualdad de condiciones con el resto de los actores económicos, la descentralización de la fijación de precios mayoristas y minoristas, y la eliminación de límites clave para las mipymes.

Se propone además suprimir la escala salarial en el sistema empresarial estatal y fijar un salario mínimo que tome en cuenta los niveles de inflación, con montos negociados entre empresas y trabajadores con participación sindical.

El régimen también autorizó la banca privada por primera vez en décadas y anunció la apertura a la inversión de cubanos residentes en el exterior, dentro del mismo paquete de reformas.

Cuba tiene una larga historia de restricciones al mercado de vehículos. En 2011 autorizó la compraventa de autos usados entre particulares, y en diciembre de 2013 eliminó el permiso estatal para adquirir vehículos nuevos, medida que entró en vigor en enero de 2014, aunque los precios prohibitivos mantuvieron ese mercado fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

El régimen atribuye la crisis actual a las sanciones estadounidenses reforzadas desde enero de 2025, que según Marrero Cruz han llegado a interrumpir el suministro de combustible y las fuentes de ingreso en divisas.

Sin embargo, el deterioro estructural de la economía cubana responde a décadas de gestión centralizada bajo la dictadura, que el propio gobierno admite no ha logrado revertir desde que los avances del VI Congreso del PCC comenzaron a desdibujarse a mediados de 2019.

El paquete de este jueves representa el intento de reforma más ambicioso desde la llamada «actualización del modelo económico» iniciada en 2011, e incluye también una reducción del aparato estatal de 27 a entre 20 y 21 ministerios, entre ellos la creación de un Ministerio de Interior y Transporte.

«Estas acciones no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país», afirmó Marrero Cruz ante la Asamblea.