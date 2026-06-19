Sheinbaum ofrece apoyo a empresarios mexicanos para invertir en Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que los empresarios mexicanos interesados en invertir en Cuba podrán contar con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer contactos institucionales con la isla, según declaró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Las declaraciones se producen un día después de que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobara un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y respaldado por el presidente Miguel Díaz-Canel.
Sheinbaum calificó las reformas como «un cambio importante» y subrayó que la iniciativa de invertir recae en el sector privado, no en el gobierno mexicano: «Tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas», afirmó.
La mandataria destacó que las medidas aprobadas por el régimen cubano incluyen un llamado a quienes abandonaron la isla para que participen en su economía: «Están haciéndolo para la inversión incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba», señaló.
Para quienes deseen explorar oportunidades de negocio en la isla, Sheinbaum indicó una vía concreta: «Empresarias, empresarios mexicanos que decidan invertir en Cuba igual se pueden acercar a la Cancillería si es que quieren tener algún contacto especial».
La presidenta también pidió reconocer el alcance de los cambios: «Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo», expresó, en un tono de respaldo que refleja la estrecha relación diplomática que México mantiene con La Habana bajo su administración.
El paquete de reformas aprobado el jueves por el Parlamento cubano es considerado el mayor intento de cambio estructural en décadas.
Entre sus medidas más relevantes figura la autorización de inversión extranjera directa en empresas privadas y cooperativas, algo antes vedado; la creación de banca privada por primera vez en décadas; la eliminación de la obligación de contratar trabajadores a través de entidades estatales; y la ampliación de los derechos de superficie hasta 99 años.
Las autoridades cubanas presentaron las medidas como respuesta urgente a una crisis económica profunda. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% para 2026 y una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026, en un contexto de apagones crónicos, escasez generalizada e inflación.
Díaz-Canel, por su parte, rechazó que las reformas respondan a presión externa y aseguró que «Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo», aunque analistas y medios internacionales señalan que la urgencia del paquete refleja el agravamiento de la situación interna.
El proceso legislativo fue inusualmente veloz: del anuncio del 12 de junio a la ratificación parlamentaria transcurrió menos de una semana, con un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de por medio, lo que evidencia la presión que enfrenta el régimen para mostrar resultados ante una población al límite.
Preguntas frecuentes sobre el apoyo de México a las inversiones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de apoyo ofrece México a empresarios interesados en invertir en Cuba?
México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrece respaldo a empresarios mexicanos que deseen invertir en Cuba, facilitándoles el establecimiento de contactos institucionales con la isla. Además, las medidas incluyen la posibilidad de acceder a la Cancillería para obtener contactos especiales.
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¿Qué cambios económicos ha implementado Cuba recientemente?
Cuba ha aprobado un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, entre las que se destacan la autorización de inversión extranjera directa en empresas privadas y cooperativas, la creación de banca privada, y la eliminación de la obligación de contratar trabajadores a través de entidades estatales. Estos cambios buscan enfrentar la crisis económica que vive el país.
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¿Cuál es el contexto económico actual de Cuba y qué desafíos enfrenta?
Cuba enfrenta una profunda crisis económica con proyecciones de una caída del PIB del 6.5% para 2026 y una contracción acumulada de 10.3% en el bienio 2025-2026. La isla sufre apagones crónicos, escasez generalizada e inflación, lo que ha llevado a las autoridades a implementar reformas económicas urgentes.
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¿Cómo ha respondido el gobierno mexicano a la crisis energética en Cuba?
El gobierno mexicano está evaluando alternativas para enviar petróleo a Cuba, como parte de su apoyo al pueblo cubano en medio de la crisis energética que enfrenta la isla. México ha sido un constante proveedor de ayuda humanitaria, incluyendo el envío de alimentos y medicinas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.