Sheinbaum ofrece apoyo a empresarios mexicanos para invertir en Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que los empresarios mexicanos interesados en invertir en Cuba podrán contar con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer contactos institucionales con la isla, según declaró durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Las declaraciones se producen un día después de que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobara un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y respaldado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Sheinbaum calificó las reformas como «un cambio importante» y subrayó que la iniciativa de invertir recae en el sector privado, no en el gobierno mexicano: «Tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas», afirmó.

La mandataria destacó que las medidas aprobadas por el régimen cubano incluyen un llamado a quienes abandonaron la isla para que participen en su economía: «Están haciéndolo para la inversión incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba», señaló.

Para quienes deseen explorar oportunidades de negocio en la isla, Sheinbaum indicó una vía concreta: «Empresarias, empresarios mexicanos que decidan invertir en Cuba igual se pueden acercar a la Cancillería si es que quieren tener algún contacto especial».

La presidenta también pidió reconocer el alcance de los cambios: «Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo», expresó, en un tono de respaldo que refleja la estrecha relación diplomática que México mantiene con La Habana bajo su administración.

El paquete de reformas aprobado el jueves por el Parlamento cubano es considerado el mayor intento de cambio estructural en décadas.

Entre sus medidas más relevantes figura la autorización de inversión extranjera directa en empresas privadas y cooperativas, algo antes vedado; la creación de banca privada por primera vez en décadas; la eliminación de la obligación de contratar trabajadores a través de entidades estatales; y la ampliación de los derechos de superficie hasta 99 años.

Las autoridades cubanas presentaron las medidas como respuesta urgente a una crisis económica profunda. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% para 2026 y una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026, en un contexto de apagones crónicos, escasez generalizada e inflación.

Díaz-Canel, por su parte, rechazó que las reformas respondan a presión externa y aseguró que «Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo», aunque analistas y medios internacionales señalan que la urgencia del paquete refleja el agravamiento de la situación interna.

El proceso legislativo fue inusualmente veloz: del anuncio del 12 de junio a la ratificación parlamentaria transcurrió menos de una semana, con un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de por medio, lo que evidencia la presión que enfrenta el régimen para mostrar resultados ante una población al límite.