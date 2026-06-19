Mundial 2026: México se convierte en el primer clasificado del Grupo A

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México derrotó este jueves a Corea del Sur por 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara y se convirtió en el primer equipo del Grupo A en asegurar su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026, con seis puntos y pleno de victorias tras dos jornadas.

El partido fue parejo durante la primera mitad, con los coreanos dominando la posesión (57% frente al 43% de México), pero sin lograr inquietar con claridad al portero Raúl «Tala» Rangel.

El único gol llegó al minuto 50 y nació de un error garrafal en la defensa asiática: el portero Kim Seung-Gyu intentó salir a un balón aéreo, fue estorbado por su propio defensa Lee Gi-Hyuk y dejó el arco completamente desprotegido. Luis Romo no perdonó y empujó el esférico con la pierna derecha para abrir el marcador.

Romo fue el héroe ofensivo, pero Rangel respondió en el otro extremo con una atajada que evitó el empate coreano y que TUDN calificó como «la atajada del Mundial».

Corea del Sur intentó reaccionar y realizó cuatro cambios entre los minutos 57 y 77, entre ellos la salida de Son Heung-Min —su figura más reconocida— sin haber podido desequilibrar. México también movió el banco: Raúl Jiménez cedió su lugar a Santiago Giménez en el minuto 80, y el propio Romo fue reemplazado en el 71 tras completar su tarea.

En cuanto a las estadísticas, México generó más peligro real: ocho tiros con cuatro a puerta, frente a siete tiros y apenas dos entre los tres palos de los coreanos. Corea del Sur acumuló dos tarjetas amarillas —Lee Kang-In en el minuto cuatro y Paik Seung-Ho en el 58—, mientras el equipo mexicano terminó el partido sin amonestaciones.

Con este resultado, México suma seis puntos y lidera el grupo con comodidad. Corea del Sur se queda con tres puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica comparten el fondo de la tabla con un punto cada una tras empatar 1-1 en la segunda jornada.

El triunfo refuerza la racha histórica del combinado azteca ante selecciones coreanas en Copas del Mundo: ya les había ganado en Francia 1998 (3-1) y en Rusia 2018 (2-1). México había arrancado el torneo con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio, partido en el que Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026.

El tercer y último partido de México en la fase de grupos se disputará el 24 de junio, cuando el equipo ya clasificado buscará cerrar la primera ronda como líder del Grupo A.