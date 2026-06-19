«Hay gente presa. ¿La crítica es selectiva?»: Cubanos a Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel declaró ante la Asamblea Nacional el jueves que está «dispuesto a que me critiquen», durante la sesión extraordinaria en que el parlamento ratificó un paquete de 176 medidas económicas y sociales. La frase, captada en video por TV Cubana y difundida en redes sociales, desató una avalancha de respuestas irónicas y furiosas de cubanos que señalaron la contradicción más evidente: el régimen mantiene encarceladas a más de 1,200 personas por expresar exactamente eso.

El comentario que mejor resumió el sentimiento generalizado fue directo: «Pero si hay gente presa por decirle lo que todos saben que le dicen. ¿O la crítica es selectiva?».

Otros usuarios fueron igual de contundentes. «La crítica lleva cárcel», escribió uno. «El que te critique va preso. Lo sabes», apuntó otro. «Si a que te critiquen y como parte de la autocrítica le metes palo a todo el mundo y 7-8 años de prisión mínimo. Muy receptivo a las críticas no eres», ironizó un tercero.

La contradicción no es retórica. Según la organización Prisoners Defenders, Cuba registró 1,281 presos políticos en mayo de 2026, la cifra más alta documentada hasta ese momento. Cientos de ellos fueron encarcelados precisamente por publicaciones críticas en redes sociales. Casos como el de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años por transmitir en vivo protestas en Facebook, o el de Félix Daniel Pérez Ruiz, sentenciado a cinco años por una publicación crítica, ilustran lo que los cubanos le reclamaron a Díaz-Canel en los comentarios.

Algunos usuarios recordaron además que la apertura que el régimen presenta ahora como solución fue durante años castigada como disidencia. «Muchos tuvimos esas ideas hace mucho tiempo y cuando las quisimos expresar no nos escucharon, nos censuraron, nos encarcelaron, y ahora resulta que esas mismas ideas que defendimos resultan las que salvarán a la patria», escribió un cubano.

Otro señaló lo que muchos consideran la condición mínima para cualquier reconciliación: «Lo más importante, para que el país, gobierno, pueblo y cubanos en el exterior se reconcilien... no se anuncia aún: la liberación de los presos políticos».

El propio proceso de aprobación de las medidas evidenció la naturaleza del «debate» parlamentario cubano. El paquete fue anunciado por Díaz-Canel el 12 de junio, avalado por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista el miércoles, y ratificado por la Asamblea el jueves, todo en menos de una semana. Raúl Castro participó por videoconferencia, lo que fue interpretado como aval político del histórico líder. «La Asamblea donde son mudos y solo se habla de lo que la familia Castro quiere», resumió un usuario.

En su intervención, Díaz-Canel también pidió a los ciudadanos: «Confíen, pero exijan. Acompáñennos, pero fiscalícennos». Admitió que «hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos» y que «la resistencia por sí sola no basta», frases que algunos leyeron como reconocimiento tardío del fracaso del modelo. «Trump los tiene desmayados y pidiendo el capitalismo a gritos, ay coño tanto que nos dijeron que la riqueza era mala», escribió otro cubano.

El contexto agrava la ironía de la invitación presidencial. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026 y una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026, la crisis más profunda desde el Período Especial. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó 332 acciones represivas solo en mayo de este año, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas contra críticos.

El economista Pedro Monreal calificó el paquete de «pragmatismo tardío», mientras el opositor Manuel Cuesta Morúa lo describió como «reformas chinas tardías». Entre tanto, Díaz-Canel cerró su intervención ante la Asamblea con una frase que sus críticos consideraron la síntesis de la contradicción: «No estamos renunciando al socialismo».