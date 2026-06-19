Israel Rojas rompe el guion y pide reformas políticas junto con la apertura económica en Cuba

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe y uno de los voceros culturales más visibles del régimen cubano exhortó este viernes a emprender transformaciones políticas en Cuba, horas después de que la Asamblea Nacional aprobara un paquete de 176 reformas económicas.

El músico, graduado de Derecho en una escuela del Ministerio del Interior (Minint), celebró las medidas económicas aprobadas el jueves, pero advirtió que no son suficientes.

"Vengo a sugerir que, al igual que estos cambios en la economía —dilatados hasta lo irresponsable—, es muy importante efectuar transformaciones en las formas de participación social y en el ejercicio de la política en Cuba", publicó en su muro de Facebook.

Captura de Facebook/Israel Rojas Fiel

Rojas fue más allá al detallar el alcance de los cambios que considera necesarios: "Hacen falta actualizaciones, adecuaciones a la realidad, evolución de unas organizaciones, desaparición de otras y surgimiento de nuevas".

El llamado resulta llamativo dado el historial del cantante. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, apareció en la televisión estatal respaldando la represión contra los manifestantes.

En mayo de 2023 negó públicamente la existencia de presos políticos en Cuba. El activista opositor Guillermo "Coco" Fariñas lo describió como un "represor profesional" por su formación en el Minint.

Sin embargo, en los últimos meses Rojas ha mostrado un giro gradual. En febrero reconoció una "policrisis" en el país, en marzo admitió que hay personas mayores buscando comida en la basura, y en mayo se quejó de que los medios estatales ignoraban sus declaraciones.

El post del viernes es su declaración más explícita hasta la fecha en materia política, aunque sin romper con el marco revolucionario. Rojas no cuestiona el sistema en sí, sino su inmovilismo.

"Hace falta quizás más audacia y osadía de la que ha faltado para intentar algo diferente en lo económico. Ojalá no se dilate tanto. Y ojalá todo esto no sea demasiado tarde", opinó.

Rojas cerró su publicación con una promesa de compromiso que suena a distancia calculada del poder: "Cuenten siempre conmigo para buscar la mayor cantidad de progreso y dignidad humana y nacional posible".

El trasfondo inmediato es el mayor paquete de reformas económicas desde el Período Especial, aprobado el jueves por la Asamblea Nacional. Las 176 medidas, agrupadas en 23 ejes estratégicos, incluyen la autorización de banca privada por primera vez desde 1959, casas de cambio privadas, conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles y la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes.

Pese al alcance de las medidas, el gobernante Miguel Díaz-Canel insistió ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en que "no estamos renunciando al socialismo", mientras que el economista Pedro Monreal calificó el proceso de "pragmatismo tardío", al tiempo que advirtió que Cuba perdió la oportunidad de emprender reformas graduales al estilo chino o vietnamita.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5 % para 2026, lo que convertiría a la isla en la economía de peor desempeño de América Latina por segundo año consecutivo.