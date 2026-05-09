Policía y Seguridad del Estado impiden salir de su casa a periodista independiente Camila Acosta

La periodista independiente Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC en La Habana, denunció este viernes la presencia de una patrulla policial y un agente de la Seguridad del Estado en las proximidades de su vivienda para impedirle salir de su vivienda.

"Es la tercera vez en una semana que me ponen vigilancia", precisó Acosta en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Camila Acosta

En una publicación anterior alertó sobre la presencia de "vigilancia policial arbitraria" en su casa y expuso que el motivo sería impedirle asistir a la misa en La Catedral de La Habana por el aniversario de la elección del Papa León XIV.

El operativo se produce semanas después de que Acosta publicara una investigación de alto impacto sobre el abandono de restos humanos en el Cementerio de Colón, el 13 de abril, en la que describió "cráneos, ropas e incluso pertenencias personales de muchísimas personas" acumulados como escombros.

Apenas días antes de esa publicación, el 20 de marzo, Acosta se reunió con el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, quien elogió públicamente la valentía de los periodistas independientes cubanos.

Captura de Facebook/Camila Acosta

"Siempre me impresiona la valentía de los periodistas independientes en Cuba que se esfuerzan para informar tal como es la verdadera realidad en la isla", refirió el diplomático.

El patrón represivo contra Acosta está ampliamente documentado. En septiembre de 2025, denunció dos días consecutivos de vigilancia por agentes del G2 frente a su vivienda, publicando sus fotografías.

"Estos son los dos oficiales del G2 que mantienen vigilancia sobre mi vivienda. El del pulóver blanco es muy joven, no debe pasar los 22 años, pichón de esbirro con evidentes ansias de resaltar", expuso en aquella ocasión.

En mayo del propio año, el régimen intensificó la vigilancia sobre la periodista con seis personas apostadas frente a su casa, entre ellas oficiales uniformados y miembros del grupo "Las Marianas", encargado de reprimir a mujeres opositoras.

En julio, agentes de la Seguridad del Estado intentaron interceptar el auto de la Embajada de Estados Unidos en que viajaba Acosta para impedir que asistiera a la recepción del 4 de julio.

El 4 de mayo, un día antes del operativo más reciente, Acosta describió en una entrevista con Cadena 3 Argentina la situación en la isla.

"El cubano está desesperado porque no tiene agua, no tiene comida, está la mayor parte del día sin electricidad", al tiempo que se refirió a la presencia de más de 1,000 presos políticos en Cuba.

Organizaciones independientes han registrado cinco agresiones contra Acosta en 2024 y cuatro en los primeros meses de 2025, incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia, prohibiciones de salida y bloqueos informativos, lo que convierte su caso en uno de los más documentados de represión sistemática contra la prensa independiente en Cuba.